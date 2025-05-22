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OpenAI史上最大收購！砸1950億拿下「iPhone之父」AI硬體新創

2025/05/22 10:04

OpenAI史上最大收購！砸1950億拿下「iPhone之父」AI硬體新創（路透）OpenAI史上最大收購！砸1950億拿下「iPhone之父」AI硬體新創（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI史上最大收購！OpenAI宣佈，將以全股票交易收購有「iPhone之父」之稱、蘋果前首席設計長艾夫（Ive）參與成立的AI設備新創公司io，交易額約65億美元（約新台幣1950億元），執行長奧特曼預計首款設備將於2026年亮相。

外媒報導，該筆65億美元的交易額包括，OpenAI將支付50億美元（約新台幣1500億元）收購io的股權，剩餘部分來自去年第4季兩家公司達成的合作關係，媒體稱OpenAI當時獲得了io 23%的股份，這筆交易預計今年夏季完成，正待監管批准。

作為OpenAI問世以來最大規模的收購，這筆交易將OpenAI帶來專門開發AI驅動設備的部門。它將帶給OpenAI約55名硬體工程師、軟體開發人員和製造專家，這支團隊將打造Ive和Altman所期望的一系列設備。

Ive和Altman在OpenAI的部落格文章中透露，io的團隊現在將與OpenAI合併，以便與舊金山的研究、工程和產品團隊更緊密地合作。

Ive本人和他的設計公司LoveFrom仍然會獨立，都不會加入OpenAI，但將接管OpenAI的創意和設計，包括其軟體。媒體稱，Ive在OpenAI的工作將涵蓋公司所有業務，從ChatGPT 的未來版本到音訊功能、應用程式以及其他產品。

評論認為，收購io體現了，OpenAI致力於成為1家以消費者為中心的公司，專注於大眾市場的產品和影響力。io帶來的新團隊將開發消費性設備和其他項目，這些項目將塑造AI的未來外觀和體驗。

Ive和Altman預計，OpenAI收購io後的首款設備將於2026年亮相，表示兩人已經探討了一些初步想法約兩年時間。

Ive和Altman希望，首款設備能真正成為1種新穎的產品。Ive在談到目前市面上的產品時說：人們渴望一些新東西，這反映了對我們目前處境的一種不安。

不過，Ive和Altman都預期，手機不會很快退出歷史舞台。Altman說，就像智慧型手機沒有讓筆記型電腦消失一樣，我不認為我們的第1個產品會讓智慧型手機消失。這是一種全新類型的東西。

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