巴菲特：股市比房地產「機會多得多」 親揭2關鍵

巴菲特表示，股市比房地產「機會多得多」 （歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據蓋洛普調查，房地產已連12年成為美國成年最喜歡的長期投資，但股神巴菲特卻對房地產興致缺缺，有1名股東在今年波克夏股東會上直接問巴菲特為何持續買進股票，卻不買更多房地產時，巴菲特回應是：股市機會比房地產多太多了，他以過去40年房價指數與美股報酬為例，兩者報酬相差逾13倍，不僅如此，房地產的投資太過複雜，但股市只要拿起電話，你1天就能做成價值數億美元的生意。

CNBC報導，巴菲特以長期得力助手孟格為例，孟格熱衷於房地產交易，尤其是在晚年，但巴菲特說，這只不過是1種愛好而已。

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我認為，如果你在他（芒格）21歲時讓他做出選擇，要麼一輩子只投資股票，要麼一輩子投資房地產，他會選擇股票。至少在美國，證券市場比房地產市場有更多的機會。

而過去40年股市的表現支持了巴菲特的觀點，自1988年初以來，衡量住宅房地產價值的標準普爾CoreLogic Case-Shiller美國全國房價指數已上漲了374%。同期，代表美國股市的標準普爾500指數上漲了2218%，加上再投資股息，總報酬率上升至5006%，兩者的報酬率相差了逾13倍。

除了投資房地產報酬不如股市外，另1個原因是，房地產投資太過複雜、麻煩。

巴菲特說，當你走進紐約證券交易所時，你可以做價值數十億美元的交易，完全匿名，而且只需5分鐘即可完成。交易一旦完成就完成了，但在房地產行業，當你與陷入困境的貸款機構達成協議，簽署協議時，這只是1個開始，然後人們開始談判更多的事情，對於不同類型的人來說，這是1個完全不同的遊戲。

這種區別對於任何希望累積財富的人來說都是有意義的。無論您是進行波克夏規模的土地交易還是購買租賃物業，投資房地產都需要比買賣股票投入更多的時間和精力。

畢竟，對於普通投資者來說，進入廣泛的股票市場就像向經紀帳戶注資併購買交易所交易基金一樣簡單。無需首付、經紀人或銀行批准。

巴菲特欣賞這種簡單性，他說：我們發現，當人們願意拿起電話時，情況會好得多，你1天就能做成價值數億美元的生意。我被寵壞了。但我喜歡被寵壞，所以我們會保持這種狀態。

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