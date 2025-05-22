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涉非常規交易、特別背信 泰山前董座800萬交保

2025/05/22 06:46

泰山前董事長詹景超（圖中）複訊後800萬元交保。（記者王定傳攝）泰山前董事長詹景超（圖中）複訊後800萬元交保。（記者王定傳攝）

〔記者王定傳／新北報導〕泰山（1218）2022年與龍邦（2514）發生經營權之爭時，泰山前董事長詹景超等人疑涉使用台灣土地開發公司私募款1億餘元拉抬股價，另在「處分全家超商持股及支付仲介費案」與「斥資7千萬元購兩幅畫作案」中，有違反內控等情形，涉違反證券交易法，台北地檢署昨（21日）指揮調查局台北市調查處搜索詹男等人住處，並約談詹男、台開董事長邱于芸等10名被告，今晨訊後諭令詹800萬元交保，並限制出境出海及實施電子監控。

台開董事長邱于芸。（記者王定傳攝）台開董事長邱于芸。（記者王定傳攝）

同案被告部分，邱于芸及賣畫的江油國際企業實際負責人陳俊霖2人各100萬元交保，並限制出境出海及實施電子監控；時任台開財務長黃茂基50萬交保並限制出境出海；泰山副董事長詹逸宏、財務長劉韋辰，寬量國際公司執行長李鴻基等3人，訊後無保請回。

時任台開財務長黃茂基（黃衣者）50萬交保。（記者王定傳攝）時任台開財務長黃茂基（黃衣者）50萬交保。（記者王定傳攝）

檢調調查，泰山在2022年與龍邦發生經營權之爭時，詹男等人疑為了鞏固經營權，企圖讓對方取得股票成本增加，疑使用台開公司私募款1億餘元，以連續高價方式炒股拉抬股價但最終失利，而涉操縱股價罪嫌。

不僅如此，同年12月，泰山舊團隊為了阻止以龍邦為主的市場派入主，一口氣處分公司全家超商股票4萬3千多張，總金額高達80億，並支付寬量國際8千萬元作為媒介萬寶開發向泰山購入全家的仲介費；事後，證交所以泰山處分全家違反內控制度及重大訊息申報，且仲介費合約未逐層簽核等予以裁罰，檢調則懷疑此部份涉非常規交易及特別背信罪嫌。

另外，泰山舊團隊在處分全家股權取得80億元後，旋即耗資7千萬元購入兩幅國際知名畫家吳冠中的畫作，事後，證交所以購入畫作未留存簽核紀錄，及部分合約日期早於簽核日期，予以裁罰，檢調懷疑此部份也涉非常規交易及特別背信罪嫌。

檢調昨搜索詹、邱等人住處，並約談詹及時任泰山副董事長詹逸宏、邱于芸及台開時任財務長黃茂基、寬量公司執行長李鴻基等10名被告及2名證人共12人，深夜有7名被告移送北檢複訊，4人交保、3人請回，全案朝操縱股價、非常規交易、特別背信等罪嫌。

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