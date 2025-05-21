晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

矽谷爭AI龍頭搶人白熱化 捧千萬美元爭取「10000x」人才

2025/05/21 23:05

OpenAI研究員布朗（Noam Brown）曾是多家知名公司爭取對象。（路透）OpenAI研究員布朗（Noam Brown）曾是多家知名公司爭取對象。（路透）

〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）模型百家爭鳴，矽谷科技公司在此領域的主導權之戰，也在一個新戰場展開：頂尖的AI研究人員，多家公司都不惜砸下重金，也要打贏這場人才爭奪戰。

AI示意圖。（路透檔案照）AI示意圖。（路透檔案照）

《路透》21日報導，十多名參與矽谷公司徵求AI研究人員的人士指出，科技產業從來不缺競相爭奪優秀人才，但是，自從OpenAI公司2022年底推出人工智慧模型ChatGPT以來，這場頂尖AI人才爭奪戰已經升級到「職業運動員」等級。

曾任OpenAI研究員的新創公司RunSybil執行長赫伯特—沃斯（Ariel Herbert-Voss）指出，「AI實驗室將徵求人才視為一場棋賽，要盡快行動，所以願意付出高額薪酬，吸引具備專業技術且可互補的人選，他們會想，我有足夠的兵將可用嗎？」

這種具備頂尖能力、可主導一個開發專案的所謂「個人貢獻者（individual contributor，IC）」，正是包括OpenAI和Google等，這些亟欲在AI模型領先或保持領先地位的公司，積極爭取的對象。

許多公司提出高達數百萬美元的獎金和薪酬方案，吸引明星級頂尖研究人員。消息人士透露，少數幾名OpenAI頂尖研究人員，有意加入該公司前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）自立門戶成立的新公司SSI，被老東家以200萬美元的留任獎金，外加股權提高到至少2000萬美元留人。其他被別的AI公司挖角的OpenAI研究人員，也收到公司提供至少100萬美元獎金，希望他們留下。該公司頂尖研究人員已經每年固定領取超過1000萬美元的報酬。

Google的DeepMind則提供頂尖AI人才每年2000萬美元報酬，以及非週期性發放股權獎勵，也縮短部分認股選擇權生效期。相較之下，根據追蹤科技產業薪酬的公司Comprehensive.io數據，其他領域大型科技公司頂尖工程師，平均年薪為28.1萬美元，股權為26.1萬美元。

根據不同來源的估計，AI領域菁英人才在幾十人到大約1000人不等。這種極少數的「IC」，為奠定今日AI熱潮的大型語言模型的開發，貢獻卓著，因此，他們可能決定AI模型的成敗。

阿特曼曾發文指出，「10倍（10x）的工程師很酷，但是那些10000倍（10000x）的工程師/研究人員才真的厲害」，暗示一個長久以來的科技界格言：最好的軟體工程師，比一般水準工程師優秀10倍（10x），但是現在在AI產業，最好的研究人員，比一般水準的優秀10000倍（10000x）。

馬斯克的xAI公司未回應，OpenAI和SSI公司拒絕評論這篇報導。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財