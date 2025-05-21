矽谷爭AI龍頭搶人白熱化 捧千萬美元爭取「10000x」人才

OpenAI研究員布朗（Noam Brown）曾是多家知名公司爭取對象。（路透）

〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）模型百家爭鳴，矽谷科技公司在此領域的主導權之戰，也在一個新戰場展開：頂尖的AI研究人員，多家公司都不惜砸下重金，也要打贏這場人才爭奪戰。

AI示意圖。（路透檔案照）

《路透》21日報導，十多名參與矽谷公司徵求AI研究人員的人士指出，科技產業從來不缺競相爭奪優秀人才，但是，自從OpenAI公司2022年底推出人工智慧模型ChatGPT以來，這場頂尖AI人才爭奪戰已經升級到「職業運動員」等級。

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曾任OpenAI研究員的新創公司RunSybil執行長赫伯特—沃斯（Ariel Herbert-Voss）指出，「AI實驗室將徵求人才視為一場棋賽，要盡快行動，所以願意付出高額薪酬，吸引具備專業技術且可互補的人選，他們會想，我有足夠的兵將可用嗎？」

這種具備頂尖能力、可主導一個開發專案的所謂「個人貢獻者（individual contributor，IC）」，正是包括OpenAI和Google等，這些亟欲在AI模型領先或保持領先地位的公司，積極爭取的對象。

許多公司提出高達數百萬美元的獎金和薪酬方案，吸引明星級頂尖研究人員。消息人士透露，少數幾名OpenAI頂尖研究人員，有意加入該公司前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）自立門戶成立的新公司SSI，被老東家以200萬美元的留任獎金，外加股權提高到至少2000萬美元留人。其他被別的AI公司挖角的OpenAI研究人員，也收到公司提供至少100萬美元獎金，希望他們留下。該公司頂尖研究人員已經每年固定領取超過1000萬美元的報酬。

Google的DeepMind則提供頂尖AI人才每年2000萬美元報酬，以及非週期性發放股權獎勵，也縮短部分認股選擇權生效期。相較之下，根據追蹤科技產業薪酬的公司Comprehensive.io數據，其他領域大型科技公司頂尖工程師，平均年薪為28.1萬美元，股權為26.1萬美元。

根據不同來源的估計，AI領域菁英人才在幾十人到大約1000人不等。這種極少數的「IC」，為奠定今日AI熱潮的大型語言模型的開發，貢獻卓著，因此，他們可能決定AI模型的成敗。

阿特曼曾發文指出，「10倍（10x）的工程師很酷，但是那些10000倍（10000x）的工程師/研究人員才真的厲害」，暗示一個長久以來的科技界格言：最好的軟體工程師，比一般水準工程師優秀10倍（10x），但是現在在AI產業，最好的研究人員，比一般水準的優秀10000倍（10000x）。

馬斯克的xAI公司未回應，OpenAI和SSI公司拒絕評論這篇報導。

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