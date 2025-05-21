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很扯！亞馬遜積欠客戶退款達7年 開始「還債」了

2025/05/21 22:30

亞馬遜目前正向從未收到退款的客戶發放退款，有些客戶申請退款的情況甚至早在2018年就已開始。（取自網路）亞馬遜目前正向從未收到退款的客戶發放退款，有些客戶申請退款的情況甚至早在2018年就已開始。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電子商務企業亞馬遜目前正向從未收到退款的客戶發放退款，有些客戶申請退款的情況甚至早在2018年就已開始。

亞馬遜發言人Maxine Tagay向美國媒體The Verge表示：「經過最近的內部審查，我們發現有極少數退貨是在付款未完成的情況下發放退款，或者我們無法驗證退回給我們的商品是否正確，因此沒有發放退款。」

公司表示，客戶無需採取任何行動即可獲得退款，已經解決了付款問題，並改變流程，以便更及時地與客戶聯繫。

根據彭博報導，亞馬遜向受影響的客戶發送了類似的電子郵件，同時承認處理付款有延遲。

亞馬遜在5月1日舉行的最新財報電話會議上，曾暗示將提供退款服務。財務長布萊恩·奧爾薩夫斯基 （Brian Olsavsky） 證實，公司報告11億美元的一次性費用，部分原因是「一些歷史客戶退貨」，以及為應對川普的關稅而囤積庫存的成本。

一周多來，Reddit、X和LinkedIn上一直有關於亞馬遜客戶延遲退款的報導，其中一位發文者聲稱，本週收到近1800 美元，用於2018年退回零售商的電視。其他人聲稱收到了亞馬遜的錢，但沒有解釋原因，還有一些人報告說他們收到了他們從未退回的產品的退款。

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