第一金人壽專案金檢 金管會開罰60萬元

金管會對第一金人壽辦理專案金檢，共查有4項缺失，開罰60萬元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（21日）宣布，對第一金人壽公司辦理專案金檢，查有違反「保險法」相關規定，包括辦理對外服務系統資訊安全業務等，總計4項缺失，因此，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰60萬元。

首先，金管會表示，第一金人壽辦理特權帳號管理系統，提供使用者代登連線之申請作業，經查使用者於主管核准其使用申請後，可於代登前輸入同網域任一伺服器名稱；也就是說，實際連線之伺服器，得與申請核准連線之伺服器不同，且有申請原因填寫過於簡略之情形，與該公司所訂特權帳號管理相關內部規範不符。

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其次，第一金人壽的虛擬環境實體伺服器作業系統，對密碼變更最長天數參數使用預設值，致密碼未要求須定期變更；對於密碼歷程紀錄參數僅使用預設值，導致密碼屆期變更時，仍允許重複使用舊密碼，與該公司所訂系統存取控制相關內部規範不符。

第三，該公司辦理對外服務網站管理作業，經查，官方保戶服務專區對登入驗證使用之固定密碼，雖有採AES256加密演算法儲存，惟該加密金鑰係以Spring jasypt元件加密存放於專案參數檔，與公司所訂系統存取控制相關內部規範不符。

第四，對版控軟體內帳號權限設定，有未符最小授權原則，且查最高權限帳號皆由系統管理部人員自行持有使用，與公司所訂資訊系統開發與維護相關內部規範不符。

金管會表示，依「保險法」第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第6條第1項第2款及第8款規定，保險業使用電腦化資訊系統處理者，其內部控制制度，除資訊部門與使用者部門應明確劃分權責外，至少應包括下列控制作業，並應依所屬商業同業公會訂定之自律規範辦理。

對此，金管會說明，由於第一金人壽有未依內部控制制度落實執行特權帳號管理、安全檢視密碼設定作業、對外服務網站之密碼管理作業、以及內部帳號權限設定與管理等之情事，有違反「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」，因此，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰60萬元。

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