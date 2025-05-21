客戶提前拉貨 李政昊：元太將迎來有史以來最好的第2季

李政昊表示，元太將迎來有史以來最好的第2季。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕因應美國對等關稅，電子紙大廠元太（8069）董事長李政昊表示，包括電子紙標籤（ESL）、電子紙閱讀器客戶都有提前拉貨情況，也因為客戶希望出貨提前，元太目前產能滿載，並將迎來有史以來最好的第二季，同時也會是今年的高峰，第三季也不錯。

元太今日舉行法人說明會，法人關切美國對等關稅是否影響客戶今年訂單？李政昊說，除電子筆記本因景氣緣故略有下修外，客戶在電子標籤與電子紙閱讀器，並多希望能提前出貨。

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李政昊進一步指出，電子閱讀器客群因為是30-40歲，經濟狀況較佳，轉彩色過程中，需求不受影響；至於ESL，已經決定安裝的客戶不少希望提前，仍在猶豫中的可能就會等關稅較為明朗之後再做決定，目前看ESL不受關稅影響。

李政昊比喻，就像打棒球一樣，現在才打到第一局、第二局，勝負如何，還有很大變化。

元太將2025年定位為邁入大尺寸彩色電子紙市場的元年，積極佈局大型彩色廣告看板市場，不過新產線H5原本預計第一季底量產，遇到生產瓶頸，目前目標是6月量產，會遞延一季。

李政昊說，元太由小尺寸跨入大尺寸，良率還在爬坡階段，初期雖然售價較貴，但是隨著市場大開，量放大、供應鏈起來後，就像ESL一樣，價格自然不是問題，未來廣告看板營收占比將會是所有產品中最大的一塊。

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