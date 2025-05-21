貿易休戰再擦槍走火 中美「晶晶」計較、反補貼稅添亂

美中在晶片爭端又起紛爭，美商務部也將對中國進口的關鍵電池零件徵收反補貼稅。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國和中國之間的貿易休戰正處於脆弱狀態，因為雙方都在進行口水戰，也都不完全相信對方會遵守協議。除了在晶片爭端又起紛爭，美商務部也將對中國進口的關鍵電池零件徵收反補貼稅。

雅虎財經新聞指出，中國商務部週三宣布，將對任何協助美國勸阻人們不要使用中國先進半導體的組織或個人採取法律行動。此舉是針對美國商務部警告稱，在全球任何地方使用華為晶片都將違反美國的出口管制，美國後來又刪除相關的華為禁令說明。

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此外，美國商務部週三（21日）認定中國進口的關鍵電池零件存在不公平補貼，並決定對進口產品徵收反補貼稅。該機構的初步裁決是貿易案的早期里程碑，該案涉及活性陽極材料供應，對於電動汽車電池至關重要，包括石墨和矽等材料。美國石墨生產商是要求調查中國巨額國家補貼是否人為壓低價格並使其更難競爭的請願者之一。

此外，根據報導，4月份中國對美國的蘋果iPhone和行動裝置出貨量降至2011年以來的最低水準。貿易額的大幅下降凸顯美國關稅已嚴重擾亂世界兩大經濟體之間的貿易。

受川普總統關稅政策的影響，美國最繁忙的貨櫃樞紐洛杉磯港5月初的貨運量下降30%。進口商和零售商，尤其是與中國有聯繫的進口商和零售商，受到的影響最為嚴重。

摩根大通執行長傑米戴蒙週一表示，市場低估關稅的長期影響，並稱當前的關稅「相當極端」。花旗集團也表達同樣的擔憂，指出由於關稅不確定性，企業正在推遲投資。

上週，沃爾瑪也預告即將上調價格，這引發川普的譴責，川普告訴該公司「承擔關稅」。

美國財政部長貝森特週日表示，如果各國在90天的暫停期內未與美國達成貿易協議，關稅稅率將恢復到「互惠」水平。

貝森特在接受美國有線電視新聞網 （CNN） 採訪時表示：「 川普總統已經通知他們，如果你們不真誠地進行談判，你們的貿易額將回到4月2日的水平。」他同時強調美國優先考慮與其達成貿易協議的18個主要合作夥伴。

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