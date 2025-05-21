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連3天交鋒！台電：核電除役5部 中火用煤量如市府所言「屢創新低」

2025/05/21 20:10

台電替中火喊冤，連續3天槓台中市府。（記者林菁樺攝）台電替中火喊冤，連續3天槓台中市府。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台中市政府今（21）日再度關切台中電廠（中火）運轉情況，台電表示，台中用電量自2019年起已連年超過中火發電量，去年台中市用電即較發電多出近80億度，約有超過180萬個家戶全年用電需仰賴外縣市供應，而中火的用煤量也如台中市府對外強調屢創新低，充分展現市府監督、台電擴大自主減煤減排承諾的良性循環，無所謂增加發電或空污。

台電說明，中火在確保大台中穩定供電之餘，台電2017年啟動友善環境減煤減排4部曲，且雖然10部機組均為登載於電業執照「正常商轉」的發電機組，但2019年起即不再全廠10部機組全開，至今已超過6年無全廠發電，並持續推動自主減煤。

台電解釋，每年4至9月非空污季期間不超過9部機組運轉，因此2024年台中電廠用煤量較2016年大減565萬公噸，去年空污排放量對比2016年減幅更達76%，期間都經歷核一、二、三廠5部核能機組停機除役。

隨著減煤減排趨勢，中火發電量已從台中市長盧秀燕上任時的372億度減至去年272億度，大降超過100億度，而台中市用電隨城市發展持續成長，去年已近350億度，名列6都第一，用電缺口即仰賴全國多元電力專業調度，才得以滿足台中百工百業用電需求，並無發電集中台中的情況。

台電也同步推動台中電廠新燃氣機組更新計畫，新1號機預計今年底正式加入供電行列，可再提供低碳、低空污穩定電力，既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用。

台電也說，影響我國空氣品質因素多元，包括氣象條件、地形因素以及污染來源等。在污染來源部分，近半影響來自境外移入，境內污染的影響則包括交通源12.2%、逸散源26.6%、工業源10.7%，其中電力影響占比約為2.3%，低於大貨車、鋼鐵基本工業影響占比。

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