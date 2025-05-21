神準：積極轉型邊緣運算伺服器 否則未來只有看「那個男人」

神準董事長蔡文河。（擷取櫃買網站）

〔記者王憶紅／台北報導〕神準（3558）今日舉行法說，董事長蔡文河表示，神準已逐步轉型，在AI未來會活在每個人的身邊下，神準積極朝向 AI網路伺服器、邊緣運算伺服器等布局，這是神準未來二到三年成長動力，現在不進去、未來就沒機會，否則未來只有看那個男人（輝達執行長黃仁勳）。

蔡文河說，去年底對今年展望原本樂觀，但受到關稅、匯率因素影響，美國客戶轉為觀望，對下半年營運展望也轉為保守。

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蔡文河指出，美國市場佔營收88%，不過，其中一半是出貨美國，另一半是出貨非美，且預估關稅未來會放寬，因此關稅影響比匯率小，尤其是幾天內升值10%，有哪個公司受得了，匯率影響毛利率很嚴重，尤其是這一兩個月。

蔡文河表示，今年ICBU智能通訊事業部仍為營收大宗，其中高階的網路運算、AIOT等產品比重會上升，CNBU運算網路事業部則是成長性最為強勁。神準第1季營收中，無線網路產品佔比從過去60-70%成降低到34%、有線網路28%、網路運算設備22%、伺服器與邊緣運算設備3%、雲端管理軟體1%

蔡文河說，目前生產基地有台灣、越南，目前越南是找代工廠，之前已經購地建廠，其中第一期11月投入量產，明年陸續啟動第二、三期的建設規劃，印度廠則是與夥伴合作，而下半年也投入生產，另外，墨西哥第四季開始啟動代工廠量產，同時評估自行設廠的成本，美國則將採取組裝與包裝出貨的形式。

神準今年會聚焦印度、日本市場。蔡文河說，在日本市場以銷售高階的雲端網路管理產品為主，印度市場則是大量販售相對低階的產品。

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