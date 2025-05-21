放款業務挹注 台企銀Q1大賺29.35億元、年增3.2％

台企銀Q1大賺29.35億元、年增3.2%。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕 台灣企銀（2834）今（21）日舉行2025年第一季線上法人說明會，台企銀第一季稅後盈餘達29.35億元，年增3.2%，副總陳紹晃表示，主要是放款業務穩健成長，推升利息淨收益表現。

截至第一季台企銀逾放比降至0.14%，較去年同期下降0.02 %、備抵呆帳覆蓋率提升至971.82%，較去年同期增加141.90%，資產品質顯著提升。

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陳紹晃副說，今年1-3月放款平均餘額16475.04億元，較去年同期成長10.22%，其中個人金融放款及外幣放款皆為雙位數成長，反映在推動多元收益策略下，個人金融及海外業務推展已有成果。

另外，第一季手續費淨收益19.28億元，較去年同期減少12.20%，主要是去年第一季認列一筆非經常性放款手續費收入，墊高基期，惟若排除該項一次性收入，今年第一季手續費淨收益仍維持成長動能。

陳紹晃坦言，今年金融業的經營環境充滿變數及挑戰，台企銀除了透過多元收益策略增加非利息收入占比，另調整存款結構降低資金成本，以穩固收益結構、持續提升獲利能力。今年亦聚焦數位金融發展，活用數據工具支援精準行銷與產品優化，提升客戶黏著度、爭取金流往來；同時導入AI等新興科技，優化智能化服務及各項系統作業流程，為客戶提供更便捷的金融服務，進而強化業務發展動能。

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