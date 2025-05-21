信驊：上修第2季目標 全年營收再戰新高

信驊董事長林鴻明表示，近來有大批訂單湧入，上修第二季目標，全年營收有望再創新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕雖有美國關稅、新台幣強勁升值的干擾，股王信驊（5274）董事長林鴻明表示，過去四週BMC（遠端伺服器管理晶片）訂單大批進來，B/B值大幅攀升，客戶因關稅等不確定性提早拉貨，第二季即使有匯率影響，信驊已上修第二季營收目標，單季營收可達19-20億元，前三季將有不錯成長，但第四季市況仍不確定，全年營收年增率有兩位數水準，再創歷史新高。

林鴻明指出，這一波訂單來源相當平均，有不少AI伺服器急單和一般型伺服器，今年AI伺服器營收比重約20%，未來幾年有機會到30-50%，一般型伺服器營收佔比80%，一般型伺服器因AI功能帶動，需求優於預期，信驊打入輝達GB200與下一代GB300供應鏈，GB300架構和GB200相同，延續GB200應用，使用BMC的數量也相同。

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針對新台幣匯率與關稅影響，林鴻明說，進出貨都以美元計價，不會影響毛利率，毛利率維持在65-66%的目標，但營收會稍微受到新台幣升值影響；至於關稅的問題，目前各CSP（雲端服務供應商）採購仍正常，並未下修訂單，需要觀察的是未來關稅是否影響客戶資本支出。

林鴻明表示，信驊在台北國際電腦展展出新一代AST1800晶片，採用21x21mm封裝設計，有效提升資料中心與邊緣運算設備的效率與可擴展性，預計於2027年量產供貨；旗下酷博樂以Eye of AI為主軸，推出搭載Cupola 360智慧巡檢系統RX2000，搶攻智慧工廠、智慧醫療、資料中心安防、智慧城市等市場。

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