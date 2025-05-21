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仁寶強化AI伺服器佈局 斬獲新案持續出貨

2025/05/21 17:44

數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文今日表示，公司AI伺服器平台涵蓋輝達與超微，近期在美國市場取得多個新案子。（記者方韋傑攝）數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文今日表示，公司AI伺服器平台涵蓋輝達與超微，近期在美國市場取得多個新案子。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）積極布局AI資料中心市場，數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文今日表示，公司AI伺服器平台涵蓋輝達（NVIDIA）與超微（AMD），近期在美國市場取得多個新案子，產品持續出貨。為因應關稅與客戶近地化組裝需求，仁寶全球布局重心已逐步轉向美國德州，並評估擴大墨西哥及其他地區的生產能力。

張耀文受訪時指出，目前仁寶AI伺服器主要搭載NVIDIA B200、B300、B40等外圍組件快速互連卡（PCIe），並持續拓展與輝達的合作深度，應用範圍涵蓋大型CSP（雲端服務供應商）與企業級客戶。近期也有與美國客戶合作開發RTX PCIe等企業級產品，顯示AI需求持續擴大。

他強調，企業市場仍是仁寶的核心基礎，未來在此基礎上拓展至雲端服務供應商（CSP）領域，將是邁向千億營收的重要動能。目前仁寶已強化工廠與資源配置，積極爭取1級供應商（Tier 1）客戶，不過是否能於今年成功打入仍需觀察，相關應用則將涵蓋通用伺服器與AI伺服器。

在產能佈局方面，仁寶目前生產據點集中於台灣、越南與中國，並已啟動德州投資計劃。張耀文透露，美國與墨西哥將成為未來擴產重點區域，尤其美國德州的佈局已是公司近期策略核心。針對當地組裝需求，公司也在持續評估全球其他潛力據點，以因應關稅與客戶供應鏈在地化的趨勢。

針對市場傳出與ZT競標失利，張耀文坦言，公司確實有參與投標，最終並未中標，可能與多重因素有關，包括審查時間較長的CFS（美國外國投資委員會）流程。但他強調，公司已準備多項平行解決方案，隨時應對市場需求變化。

在人力資源方面，仁寶伺服器部門目前約有700多人，下半年預計擴編至800人以上，研發主要集中在台灣，服務端人力則依需求調整。張耀文指出，仁寶近年在伺服器技術研發上逐步建立品牌能見度，目標是讓客戶不再只看到「OEM角色」，而是具備獨立解決方案與設計能力的合作夥伴。

在散熱技術上，仁寶與國內外合作夥伴共同開發創新解方，雖然本身不生產散熱模組，但已整合上下游資源，並投入水冷技術應用。張耀文表示，水冷接受度較5年前明顯提升，未來將根據不同產品線與運算密度彈性採用。

他認為，AI市場的成長動能仍相當強勁，企業與各行業持續導入AI應用，仁寶憑藉深厚OEM基礎與強化中的解決方案能量，有信心在今年與明年把握市場機會，推升營收與市佔率同步成長。

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