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網攻造成121億元損失 這家英企哀號

2025/05/21 17:17

英國瑪莎百貨預計今年的利潤將因過去1個月發生的網路攻擊，遭受3億英鎊（台幣121億元）的損失。（路透）英國瑪莎百貨預計今年的利潤將因過去1個月發生的網路攻擊，遭受3億英鎊（台幣121億元）的損失。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國瑪莎百貨表示，預計今年的利潤將因過去1個月發生的「高度複雜」的網路攻擊事件而遭受3億英鎊（台幣121億元）的損失，該事件已對瑪莎百貨的營運造成影響。

這次網供導致食品供應減少，影響食品銷售，同時由於訂購需要手動操作，浪費和物流成本也上升。與此同時，時尚、家居和美容產品的電子商務銷售仍然處於暫停狀態，瑪莎百貨預計線上銷售中斷將持續整個6月和7月。

瑪莎百貨表示：我們目前估計，在採取緩解措施之前，這將對2025/26年的集團營業利潤產生約3億英鎊的影響，並將通過成本管理、保險和其他交易行動來減少這一衝擊。

該消息與該零售商截至3月29日的12個月年度業績同時發布 ， 該財政年度結束於4月底網絡攻擊之前。報告顯示法定稅前利潤下降24%至5.118億英鎊，主要原因是其對 Ocado Retail 的投資提列了2.485億英鎊的減損準備。

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