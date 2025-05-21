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名師解盤》林建良：Computex帶動投資信心 台股挑戰半年線與年線壓力

2025/05/21 17:05

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人 林建良

美國總統川普關稅政策造成全球金融市場動盪，在暫停對多數國家加徵關稅 90天，並在5月與中國達成初期關稅協議後，帶動金融市場逐步上漲。但美國與其他國家的談判則陷入泥淖，除英國、中國外，其餘尚未取得實質突破，也使關稅問題持續壟罩全球經濟環境與金融市場走勢。此外，美國聯準會（Fed）連續三次會議維持利率不變，因此美國總統川普持續要求聯準會（Fed）降息以提振經濟，由於近期經濟數據顯示美國通膨壓力仍在，包括4 月進口物價上升、5 月消費者信心低迷，顯示市場對貿易與政策不確定性的擔憂，FedWatch最新顯示，今年底前降息次數由4次降為2次，相關貨幣政策的刺激效果仍有限。

雖然國際局勢動盪，台灣經濟仍穩定成長，上市公司第一季營收年成長18％，稅前獲利益年成長28％，受惠美國對等關稅轉單與提前拉貨效應，上市公司4月營收年成長15％、累計營收年成長近17％。值得注意的是台灣近年被列為匯率操縱觀察名單，面對美國關稅談判壓力，新台幣5月初連續大幅升值且短期仍易升難貶，對於產業產生營運壓力，將陸續反映在第2季的財報上。

台股今日（5月21日）呈現上行格局，市場聚焦Computex展，內容包括三大主題「智慧運算 & 機器人」、「次世代科技」及「未來移動」，加上輝達執行長黃仁勳發表演說與看好台灣供應鏈，帶動加權指數終場上漲277.88點，收在21803.91點，成交量2975.01億元、低於平均水準，雖然台股指數自4月低點已累積約25%的反彈幅度，但融資金額從3月份的3200億急速下降至2000億之後，目前仍未回到之前水準，市場資金並未大舉進場，反映投資人態度趨於謹慎。美股面臨國家債信評等調降壓力下仍持續上漲，使台股維持多頭態勢，技術面收復川普4月7日缺口及季線後，有機會向上挑戰半年線與年線，操作上建議維持靈活操作策略，布局營收與獲利都成長，基本面佳的產業為主，包括AI相關、內需、原物料等族群。

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