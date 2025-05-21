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我簽PPH第7國！台法專利審查高速公路7月上路 審結速度快3倍

2025/05/21 16:55

台法「專利審查高速公路合作意向書」，由經濟部智慧局長廖承威（右2）與法國工業財產局長（INPI）Pascal Faure（左2）共同簽署，我國駐法國大使郝培芝（右1）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）見證（左1）。（經濟部提供）台法「專利審查高速公路合作意向書」，由經濟部智慧局長廖承威（右2）與法國工業財產局長（INPI）Pascal Faure（左2）共同簽署，我國駐法國大使郝培芝（右1）、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）見證（左1）。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕專利審查合作再突破！「2025年臺法經貿對話會議」21日舉行，台法代表共同簽署臺法「專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway, PPH）合作意向書」，預計自今年7月1日起實施；智慧局說明，PPH是一項加速雙邊專利審查的制度，依去年統計，可比一般審查平均審結時間快3倍，法國是我國自2011年以來簽署的第7個PPH國家，效率提升有助企業專利進行全球布局。

智慧局表示，PPH是一項加速雙邊專利審查的制度，透過共享合作雙方專利專責機關的檢索資訊與審查結果，達到減少重複審查，有效提升審查效率與品質的目的；假設A企業在台、法兩地都有申請專利，其中一方的審查官可將其審查經驗分享，另一方審查官若沒有疑義，就可減少重複審查，有助於企業快速取得專利，進行全球布局。

根據智慧局統計，我國去年PPH的平均審結時間為4.4個月，較一般平均審結的14.15個月專利審查效率大幅提升，速度上快三倍。

智慧局自2011年與美國專利商標局（USPTO）進行PPH合作以來，陸續與日本、西班牙、韓國、波蘭及加拿大等6國簽署PPH，法國成為我國第7個PPH合作夥伴，除擴展我國PPH合作版圖，也象徵臺法智慧財產雙邊合作邁向新的里程碑。

目前我國與美國、日本、西班牙、南韓、波蘭、加拿大共6個國家進行PPH合作計畫，去年我國PPH申請案件共944件，其中，以台美PPH、台日PPH為主，各申請466件及453件，美日兩國申請比重高達97%，也是我國前五大專利申請國家（地區）。

經濟部智慧局廖承威表示，台法PPH合作是建立更友善跨國專利申請環境的一環，企業將可透過PPH更快獲准專利，搶占市場優勢，未來智慧局與法國工業財產局會持續深化合作與交流，為兩國企業所需的智財保護環境共同攜手，助益產業發展。

去年法國為我國第18大貿易夥伴，也是我國在歐盟第3大貿易夥伴，雙邊貿易額達65.38億美元，法國為臺灣在歐洲的重要經貿夥伴；台法「專利審查高速公路合作意向書」，由廖承威與法國工業財產局長（INPI）Pascal Faure共同簽署，我國駐法國大使郝培芝、法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）見證。

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