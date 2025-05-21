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InnoVEX秀科研成果 經部3新創躍進億元級門檻

2025/05/21 16:25

經濟部產業技術司在InnoVEX打造「TREE新創主題館」。（技術司提供）經濟部產業技術司在InnoVEX打造「TREE新創主題館」。（技術司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業技術司科專計畫支持下，有3家新創公司躍升「億元級行列」，實踐科專事業化。

經濟部產業技術司今（21）日在亞洲最大新創展會InnoVEX，領軍20家法人科專新創團隊打造「TREE新創主題館」，聚焦AI、生醫、智慧行動與淨零碳排等重點領域，今日起至5月23日於南港展覽館InnoVEX S區0524展出

展館以「科專事業化生態系推動計畫（TREE）」為主軸，涵蓋工研院、船舶中心、台大、成大、北科大等多所法人與學研機構，將科研成果轉化為實質產業動能。

其中三家新創公司更成功躍升億元級行列，其中「福寶科技」是工研院技術團隊衍生，專攻AI驅動外骨骼機器人，協助行動不便者復能，已取得亞洲與歐洲多國銷售許可，導入租賃與醫療保險支付機制，擴展日本與歐盟市場。近年募資逾6億元，今年4月啟動IPO（首次公開募股）前最後一輪增資，蓄勢進軍資本市場。

科飛數位是2022年自工研院技術團隊衍生，聚焦電動車ECU與AUTOSAR車規系統軟體。現已佔臺灣電動巴士市場7成，預計2025年營收突破億元，並攜手日本兼松、進軍英國新創車廠供應鏈。

旭鴻智能是2024年由北科大成立，開發AI智慧燃燒控制器，有效降低碳排與燃料耗用，成立首年即獲能源與上市企業合約投資，合約總額逾1億元，展現我國科研技術商業化的強大潛力。

技術司副司長周崇斌指出，自2021年啟動TREE計畫，透過創業實戰、投資媒合、國際拓展與市場驗證等多元機制，四年來已協助60家新創成立，總計吸引超過新臺幣80億元投資，為臺灣新創事業注入關鍵成長動能。

此外，今日同步舉辦「2025年經濟部研究機構創業潛力獎（TREE Award）」頒獎典禮，由專家遴選5組具市場潛力的法人新創團隊，肯定其科研商品化的成果。

獲得首獎的工研院低軌衛星射頻晶片團隊，其他獲獎團隊包括工研院譜慧科技、Muscle Power、車輛中心智控移動高科技、金屬中心IVC實驗室，均展現高度的技術整合、應用潛力與市場進展，為我國科技創業力注入新血。

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