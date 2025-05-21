晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

誠品生活台南5/28試營運 南台灣最大兒童館打造「繪本公寓」

2025/05/21 16:22

誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模，建築設計兼具永續和美學理念，已獲「世界設計大獎商業概念獎」首獎肯定。（圖為3D模擬示意圖，誠品提供）誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模，建築設計兼具永續和美學理念，已獲「世界設計大獎商業概念獎」首獎肯定。（圖為3D模擬示意圖，誠品提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕誠品生活（2926）獨棟大店「誠品生活台南」預計5月28日試營運！全新4層樓6000坪建築獲「世界設計大獎首獎」，挑高10米優雅壯闊的雙層書店為南台灣書量最豐富，更以國際化視野創作南台灣最大兒童館，蒐羅全球特色繪本打造獨樹一格的「誠品繪本公寓」，集結歐美日多國重量級繪本作家作品進駐。

誠品生活指出，「誠品生活台南」位於台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點，全棟規模6000坪涵蓋誠品多種業態的精彩，周邊提供逾1200個汽機車停車位；藏書方面以美術設計與建築類書籍最多元，還包括台灣文學角落、觀點放送策展牆、黑膠音樂，以及大小朋友都喜愛的文具館。

此外，南台灣獨家的「誠品酒窖」提供全球知名酒莊逾7500款紅白酒和香檳，同時特色主題餐廳齊聚，首度攜手五星級漢來美食引進「漢來上海湯包」私房菜與精緻湯品，台中知名排餐「FORE restaurant柴燒牛排」與高雄八十年老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」也是饕客首選。

誠品生活表示，「誠品生活台南」匯集閱讀、藝術文化、生活風格、文創設計、潮流時尚、主題餐飲等多元內容，5月28日試營運起台南人出示身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，皆有機會獲得價值800元限量敦親睦鄰「專屬厚禮包」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財