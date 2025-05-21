誠品生活台南5/28試營運 南台灣最大兒童館打造「繪本公寓」

誠品生活全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店預計今年第一季試營運，全店4層樓6,000坪規模，建築設計兼具永續和美學理念，已獲「世界設計大獎商業概念獎」首獎肯定。（圖為3D模擬示意圖，誠品提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕誠品生活（2926）獨棟大店「誠品生活台南」預計5月28日試營運！全新4層樓6000坪建築獲「世界設計大獎首獎」，挑高10米優雅壯闊的雙層書店為南台灣書量最豐富，更以國際化視野創作南台灣最大兒童館，蒐羅全球特色繪本打造獨樹一格的「誠品繪本公寓」，集結歐美日多國重量級繪本作家作品進駐。

誠品生活指出，「誠品生活台南」位於台南新興園區，鄰近安平港、奇美博物館、安平老街等知名景點，全棟規模6000坪涵蓋誠品多種業態的精彩，周邊提供逾1200個汽機車停車位；藏書方面以美術設計與建築類書籍最多元，還包括台灣文學角落、觀點放送策展牆、黑膠音樂，以及大小朋友都喜愛的文具館。

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此外，南台灣獨家的「誠品酒窖」提供全球知名酒莊逾7500款紅白酒和香檳，同時特色主題餐廳齊聚，首度攜手五星級漢來美食引進「漢來上海湯包」私房菜與精緻湯品，台中知名排餐「FORE restaurant柴燒牛排」與高雄八十年老字號「汕頭泉成沙茶潮鍋」也是饕客首選。

誠品生活表示，「誠品生活台南」匯集閱讀、藝術文化、生活風格、文創設計、潮流時尚、主題餐飲等多元內容，5月28日試營運起台南人出示身分證、教育藝文工作者憑名片或工作證，皆有機會獲得價值800元限量敦親睦鄰「專屬厚禮包」。

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