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台達電佈局永續AI基建 全年AI資料中心營收突破2成

2025/05/21 16:03

台達電有鑑於隨著推論與訓練需求激增，鎖定伺服器端、晶片端，以及整體電網規劃與微電網的建置商機，持續強化全方位解決方案布局。（記者方韋傑攝）台達電有鑑於隨著推論與訓練需求激增，鎖定伺服器端、晶片端，以及整體電網規劃與微電網的建置商機，持續強化全方位解決方案布局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）鑑於隨著推論與訓練需求激增，鎖定伺服器端、晶片端，以及整體電網規劃與微電網的建置商機，持續強化全方位解決方案布局。董事長鄭平今日指出，隨著人工智慧（AI）應用持續擴張，帶動資料中心對高效電力與散熱解決方案需求大增，預期今年AI資料中心相關營收占比將突破20%。

台達電目標在AI產業爆發之際，成為資料中心永續基礎設施的關鍵推手。鄭平今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）表示AI運算高度仰賴電力資源，不僅帶動台達本業的電源與散熱產品需求，也推動整體資通訊產業的進一步發展。未來大型AI資料中心將朝向建置「微電網（Microgrid）」方向發展，藉由電力自主調度提升供電彈性與效率，形成智慧城市電網的重要節點。

台達電向市場提供完整的氣冷與液冷解決方案，並深化與輝達之間的合作關係。（記者方韋傑攝）台達電向市場提供完整的氣冷與液冷解決方案，並深化與輝達之間的合作關係。（記者方韋傑攝）

鄭平提到，目前所有尋求建設電力中心的企業，幾乎都是台達電的客戶，集團後續將持續深耕相關商機，而此次揮軍台北國際電腦展，鎖定AI與永續應用整合，首次實體展示為了邊緣運算設計的20呎貨櫃型AI資料中心方案，整合電源、散熱與IT設備，可快速部署至企業邊緣節點、偏遠地區或電信機房，受到總統賴清德高度重視。

面對AI伺服器所帶來的高熱密度與高功耗挑戰，台達電向市場提供完整的氣冷與液冷解決方案，包括已通過輝達（NVIDIA） GB200 NVL72認證的機櫃級冷卻液分配裝置，以及可支援高達1500kW冷卻能力的液對液系統。其高壓直流（HVDC）電源架構則具備800V高壓直流電設計，可提升電源轉換效率達92%，有效降低能耗並提升整體能源效率。

台達資通訊基礎設施事業群副總經理黃彥文指出，貨櫃型資料中心不僅可於數週內快速部署，亦具備高機動性、易於維護，適合應用於AI邊緣運算與企業IT轉型。另一方面，資料中心加速導入氫能、儲能與再生能源等微電網方案，有助於實現穩定供電與能源最佳化調度，提升資料中心的永續性與彈性。

品牌長郭珊珊則說，台達今年聚焦「AI x 永續」雙主軸，透過沉浸式展區與1:1貨櫃資料中心實體展示，傳遞品牌對未來AI世界的永續藍圖。她透露，現場同步展出與《The Economist》旗下Economist Impact合作的全球永續AI研究報告，以及首部以AI機器人為主角的品牌動畫《In You, In Me》，描繪AI與人類協作的未來場景。

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