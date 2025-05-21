富威電力：引進策略性投資人 啟動投資併購計畫

富威電力（6994）今日召開股東會，董事長胡惠森（右）表示，股東會通過擴大辦理私募現金增資案，加速尋求與策略性投資人合作並充實營運資金，同時啟動下一階段的投資併購計畫。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕富威電力（6994）今（21）日召開股東會，會中通過所有相關議案及每股配發現金股利1元。富威電力董事長胡惠森表示，股東會通過擴大辦理私募現金增資案，加速尋求與策略性投資人合作並充實營運資金，同時啟動下一階段的投資併購計畫。

胡惠森指出，富威電力股東會通過將以私募現金增資發行普通股方式，引進策略性投資人，雖會稀釋大股東股份，卻可加快富威電力的成長與茁壯，擴大富威收入與獲利，將有助於富威電力未來10年業績呈「階梯性成長」。

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針對日前富威參與智電系統增資案，胡惠森表示，預計今年第3季完成交易，取得約51%股權，將智電系統納為合併子公司。由於富威電力擁有自已的電源管理系統（EMS），加上智電系統服務其他儲能案場經驗豐富及電網相關的控制預測技術，雙強聯合將可創造Win-Win營收貢獻，進而擴大電力整合發展並將該市場推向國際化。

此外，他也說，目前富威手中簽訂的綠電交易金額達211億元，未來配合第三型電廠的持續收購、及母公司森崴能源又德風場預計700MW容量的開發，未來併網將可支應富電每年約30億度綠電的銷售來源，發展前景可期。

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