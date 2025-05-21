幣圈緊盯逾30兆巨鯨！黑石集團「罕見」持倉比特幣（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕掌管逾兆美元（約新台幣30.2兆）資產的超級巨鯨正式入場幣圈，報導指出，全球最大另類資產管理公司黑石集團（Blackstone） 披露，已購買價值108萬美元（約新台幣3261.6萬元）貝萊德比特幣現貨ETF（IBIT）。

比特幣週三一度觸及10萬7988.1美元，截至台北時間15點45分，報10萬6521.8美元，漲1490.8美元或1.42%。

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FX168財經報導，黑石集團似乎終於在比特幣上押注了，但看起來這家投資巨頭似乎還未認真對待世界上市值最大的加密貨幣。

儘管貝萊德旗下的IBIT是目前市場上最受歡迎追蹤比特幣價格的ETF，但黑石似乎尚未準備好投入大量資金投資數字資產。

黑石週二向美國證監會（SEC）提交的文件，截至3月底，黑石集團持有價值108萬美元（約新台幣3261.6萬元）的貝萊德比特幣現貨ETF。

這似乎是黑石集團有記錄以來首次報告投資加密貨幣相關產品。

早在2019年，黑石集團聯合創始人兼執行長施瓦茨曼就承認，他不太喜歡比特幣，他當時表示，「我對此不太感興趣，因為它對我來說很難理解」。

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