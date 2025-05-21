知名創投加速器PNP徵選台灣新創團隊 「智穎智能」入選

桃園市長張善政21日表示，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」，成功入選「PNP Taiwan」首屆新創團隊甄選，成為全台首批10組入選的團隊之一。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全球知名創投加速器Plug and Play（PNP）在桃園設立據點，桃園市長張善政今（21）日表示，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」，成功入選「PNP Taiwan」首屆新創團隊甄選，成為全台首批10組入選的團隊之一，有機會前往美國總部參加國際峰會，與全球投資機構、技術專家深度交流。

張善政表示，PNP是全球最大的新創加速器，前年與他們接觸並邀請到桃園落腳，經過1年半的交涉，終於落腳虎頭山創新園區，並推動篩選台灣新創團隊到矽谷，與世界一流的創投接觸，PNP預計在桃園進行4個梯次的新創團隊篩選，第1梯次要篩選10組，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」成功入選。

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張善政表示，「智穎智能」團隊成立於中壢，主要再做智慧製造，他們觀察到製造業勞動力不足的問題，因而投入智慧製造的應用，協助工廠提升生產效率、降低成本，展現出台灣新創團隊在技術上的實力，而在這個過程中，青年局也從旁扮演一定的角色，從創業初期的培育、進駐基地、資源媒合，到參與國內外交流，持續提供團隊支持。

張善政表示，市府希望透過系統性的支持，培育更多像智穎一樣的年輕團隊，從桃園出發、讓世界看見桃園。

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