晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

知名創投加速器PNP徵選台灣新創團隊 「智穎智能」入選

2025/05/21 15:20

桃園市長張善政21日表示，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」，成功入選「PNP Taiwan」首屆新創團隊甄選，成為全台首批10組入選的團隊之一。（記者鄭淑婷攝）桃園市長張善政21日表示，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」，成功入選「PNP Taiwan」首屆新創團隊甄選，成為全台首批10組入選的團隊之一。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全球知名創投加速器Plug and Play（PNP）在桃園設立據點，桃園市長張善政今（21）日表示，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」，成功入選「PNP Taiwan」首屆新創團隊甄選，成為全台首批10組入選的團隊之一，有機會前往美國總部參加國際峰會，與全球投資機構、技術專家深度交流。

張善政表示，PNP是全球最大的新創加速器，前年與他們接觸並邀請到桃園落腳，經過1年半的交涉，終於落腳虎頭山創新園區，並推動篩選台灣新創團隊到矽谷，與世界一流的創投接觸，PNP預計在桃園進行4個梯次的新創團隊篩選，第1梯次要篩選10組，接受青年局輔導的在地新創「智穎智能」成功入選。

張善政表示，「智穎智能」團隊成立於中壢，主要再做智慧製造，他們觀察到製造業勞動力不足的問題，因而投入智慧製造的應用，協助工廠提升生產效率、降低成本，展現出台灣新創團隊在技術上的實力，而在這個過程中，青年局也從旁扮演一定的角色，從創業初期的培育、進駐基地、資源媒合，到參與國內外交流，持續提供團隊支持。

張善政表示，市府希望透過系統性的支持，培育更多像智穎一樣的年輕團隊，從桃園出發、讓世界看見桃園。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財