鴻海集團併購擴大營運版圖 新據點鎖定非洲

鴻海發言人巫俊毅今天代表董事長劉揚偉出席證交所於台北國際電腦展期間舉辦「台灣智慧科技島」主題式業績展望會。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕證交所於台北國際電腦展（Computex）期間舉辦「台灣智慧科技島」主題式業績展望會，鴻海（2317）發言人巫俊毅今天代表董事長劉揚偉出席，集團已經透過旗下鴻騰（FIT）運用商業併購手段，成功在非洲建立據點，目前旗下營運版圖已較去年增加10%，未來將繼續成長。

鴻海因應全球區域製造趨勢，不斷致力於提升集團代工服務的效率與靈活程度，巫俊毅說，集團逐年增加海外據點，藉此整合全球資源，帶給客戶生產方面的成本、彈性、品質與速度等優勢。

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因應半導體產業持續發展，鴻海觀察世界各地的成熟製程已經夠用，因此，集團將目光焦點鎖定在應用層面，包括本週宣布攜手法國企業成立合資公司、聚焦扇出型封裝，以及後續強化與印度HCL集團共同興建封測廠，都是展現集團深耕軟硬整合能力的決心。

此外，鴻海在核心AI領域更不會缺席相關商機，巫俊毅認為，在「AI元年」效益助攻之下，今年AI伺服器出貨、營收皆可望大幅年增，光是首季的雲端網路產品業績比重已佔34%，在此類產品之中，伺服器佔比逾8成，AI伺服器更已占整體伺服器出貨的5成以上。預期第2季營運表現將優於第1季與去年同期，在AI動能與全球產線擴張帶動下，後續成長可期。

談到鴻海集團的AI應用，巫俊毅認為，集團運用AI整合旗下產線的生產資料，並進一步採取數位孿生模擬技術，驗證產品製造的各種可能性，確定可行之後再實際導入工廠，實現智慧製造。關於近期本月新台幣匯率波動，巫俊毅表示，近期升值約3%，對以新台幣計價的業務會8%到9%的衝擊。

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