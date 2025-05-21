英業達下半年出貨增強 全年AI伺服器業績雙位數成長

英業達持續強化AI伺服器業務佈局，隨著產品線切換至B200、B300等新架構。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）持續強化AI伺服器業務佈局，隨著產品線切換至B200、B300等新架構，加上泰國、墨西哥與德州等產線如期擴充，下半年整體出貨量可望優於上半年，全年AI伺服器營收仍可維持雙位數成長。

英業達表示，AI伺服器今年採「雙主軸」佈局，第2季至第3季主力為B200平台，但因上游將9成晶片配給GB200，導致B200晶片供應量受限，出貨成長空間有限。B300則預計自第3季底至第4季初逐步放量，涵蓋氣冷與液冷對氣冷兩種版本，將成為下半年出貨主力。

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針對不同市場客戶需求，公司強調出貨策略靈活調整。GB300部分雖有CSP客戶少量採用，但主要出貨仍集中在B系列產品。業界觀察指出，英業達選擇分散投資B200與B300平台，與廣達、鴻海等同業重押GB200的策略有所區隔，有助維持中長期供應彈性與客戶廣度。

在全球產線配置方面，英業達今年積極擴增海外據點。泰國廠自2月起量產，目前已擴增至4條產線，預計年底達8條，產能持續滿載。墨西哥產線目前具備6條Server SMT線、4條車用線，涵蓋從模組（L6）到整機（L10）的完整製程，現階段已擴展至筆電業務，占當地整體產能約20%，主要服務美系品牌客戶。

英業達指出，墨西哥產線具備美墨加協定（USMCA）下的零關稅優勢，可大幅降低L10整機出口美國的成本並提升效率；筆電產品也自去年占比10%提升至今年20%，未來將依客戶需求調整投產規模。

至於德州新廠，英業達預計2024年第4季完成基本建置，2025年上半年開始導入認證作業，屆時將負責B300整機出貨。該廠將配合美系雲端服務供應商客戶對美國政府的在地製造承諾，滿足特定採購門檻，亦有助於取得北美大型客戶新訂單。

展望全年，英業達評估AI伺服器業務將維持雙位數成長，全年伺服器總營收呈現個位數年增，筆電與消費性裝置則趨於持平。其中，部分美系客戶已有相關設計導入規劃，而ZT美國廠也因過去合作基礎，有機會由英業達接手設計支援。此外，英業達為AMD股東，預期在X86平台伺服器代工與前端設計服務上，將持續擴大角色。

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