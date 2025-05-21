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大盤反彈！凱基投顧示警美中關稅戰後續留意3大風險

2025/05/21 14:23

凱基投顧提醒，美中關稅戰後續仍需留意「三大風險」，避開需求有下修風險的族群。（記者王孟倫攝）凱基投顧提醒，美中關稅戰後續仍需留意「三大風險」，避開需求有下修風險的族群。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天（21日）收盤上漲277.88點，漲幅為1.29%，是亞洲主要股市表現最佳。不過，凱基投顧提醒，美中關稅戰後續仍需留意「三大風險」，建議投資人布局重點需求具有韌性的AI股，並避開需求有下修風險的族群。

根據法人統計，川普關稅政策已主導今年以來台股表現，台股今年上半年行情上沖下洗，先急跌6600點跌幅達28%，接著急彈4400點漲幅達25%。

凱基投顧表示，儘管美中關稅戰暫時停火，互降關稅有利投資氣氛好轉，但後續仍需留意三大風險，包含「調降後的關稅稅率仍高」、「全球關稅戰的不確定性仍高」、「終端需求下修的風險仍高」，均預告經濟艱難的戰役，才剛開始，預期將影響指數上檔空間。

進一步看，由於美中雙方意外達成協議，互相降低關稅並維持90天，在這段期間，美國對中國進口商品的關稅雖有所減少，但實際最新稅率仍達到37.5%至55.0%。

換言之，這樣的高稅率對於一般代工產業而言，恐怕無利可圖，因此，很難期待美中雙方能夠恢復正常貿易。

此外，凱基投顧強調，雖然美中關稅戰暫時停火，但對台股最關鍵的晶片關稅與對等關稅至今尚未定案，意味不利因素仍未完全消除；儘管，台廠在晶片關稅下具有一定的轉嫁能力，惟美國客戶將關稅成本轉嫁給消費者所導致的需求疲弱，將會間接影響最終訂單。

也就是說，即使英國、中國陸續與美國達成某種程度貿易協議，市場樂觀預期對等關稅稅率應會落在10%至30%之間，遠低於川普在解放日宣布的20%至50%，但仍將對經濟造成顯著衝擊。

而根據「彼得森國際經濟研究所」的估計，如果川普對全球各國徵收10%的關稅，這對美國GDP的最大衝擊幅度將達到0.4%至0.8%，並且衝擊將持續3年！

凱基投顧提醒投資人，雖然因關稅提前拉貨，使得台股上半年營運淡季不淡，但恐將導致下半年旺季不如預期，若考量後續關稅戰對需求的衝擊，以及台幣升值對競爭力與盈餘的衝擊後，接下來台股盈餘展望很可能進一步下修，從而壓抑指數表現。

因此，研判台股目前為短多中空格局，建議投資人布局重點為需求具有韌性的AI股，並避開需求有下修風險的族群，例如PC、手機、消費性電子、成衣、製鞋、自行車等。

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