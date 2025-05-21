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台泥和平廠因供電異常釀火災 台電：送電後用戶自用設備異常待釐清

2025/05/21 14:17

台泥和平廠火災事故與供電異常有關，台電進一步說明，復電後用戶自用設備供電異常，肇因有待釐清。（記者林菁樺攝）台泥和平廠火災事故與供電異常有關，台電進一步說明，復電後用戶自用設備供電異常，肇因有待釐清。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台泥花蓮和平廠預熱機今早發生火警，台泥指出，原因與台電供電異常有關；台電表示，上午確實發生供電異常導致線路跳脫、停電，但在恢復送電過程時，台泥輸送燃料皮帶有火苗竄出，釀成火災事故，台電已派員前往了解用戶自用設備是否異常，整起事故未對電力系統供電造成衝擊。

台電表示，今上午7點23分花蓮和平地區發生電網事故，造成包括台泥和平廠等大用戶停電，事故發生後台電調度電力系統，並連絡台泥同意試送電以完成復電；對於該起供電異常，台電正在了解原因。

台電進一步指出，台泥和平廠是由和仁D/S變電所161kV線路供電，再經由台泥廠內變壓器降壓後，供應給台泥廠內生產設備用電使用。

台電解釋，台泥損害設備是台泥自設變壓器降壓後供電的生產設備「輸送燃料皮帶」，推測是復電後，台泥自用設備再供電給燃料帶過程出現問題，詳細狀況需雙方釐清，台電也已在第一時間聯繫台泥和平廠，由花東供電區營運處主管及同仁前往協助了解。

台電說明，上午停電事故，除台泥和平廠外，花蓮秀林鄉一般用戶1292戶停電，但也在兩分鐘後，7點25分復電，該起事故並未對整體系統供電造成影響。

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