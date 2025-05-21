核三若重啟將受限燃料池貯存空間有限 綠委吳沛憶曝：最多只能再運轉4年

民進黨立委吳沛憶指出，核三廠貯存空間有限，即使恢復運轉也最多只能再運轉4年。（記者楊媛婷翻攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國於18日起正式進入非核家園，然由藍白主導的立院通過核電廠可延役60年，為核三廠續運提供法律基礎，昨又通過「核三廠繼續運轉」公投案，民進黨立委吳沛憶今（21日）指出，核三廠燃料池貯存空間有限，最多只能再供運轉4年，即使公投通過只能再運轉4年就要停機。

立院教育文化委員會今處理核安會預算解凍案，吳沛憶質詢時指出，截至13日，核一廠用過核子燃料池貯存總量達6874束，核二廠為1萬868束，貯存空間都已滿，核三廠用過核子燃料池貯存總量為3785束，最多再運轉4年就會滿載。

請繼續往下閱讀...

吳沛憶進一步指出，核三廠沒有乾貯場，藍白提案重啟核三廠的公投若通過，等同核三廠最多只能運轉4年就停機，而若要讓核三廠重啟運轉20年，那就必須另外再建乾貯場，而依照目前的經驗，興建乾貯場至少要10年以上，而依照行政院核定的核三廠室內乾式貯存設施興建計畫投資可行性研究報告」，台電公司規劃2032年6月才會完工啟用，而這段期間根本核廢料存放都會發生問題。

吳沛憶指出，藍白提案要將核三廠恢復運行用公投方式交給人民決定，但應該要提供人民完整的資訊，讓人民了解該公投的利弊得失，甚至也要讓民眾了解核三廠恢復營運也難以再運轉20年，而是僅能運轉4年。

民進黨立委伍麗華指出，核三廠周遭城鎮包含恆春、車埕、滿州、牡丹等屏東鄉鎮，相關區域居民人數不到5萬人，占總體國民數約千分之2，對於核三廠公投居然是要讓2300萬人來決定5萬人的家園，痛批：「這樣合理嗎？！」民進黨立委鍾佳濱也指出，核安會應分別就做高放射性廢棄物選址各縣市民調，並於7月底前公布，讓民眾了解核廢料的相關知識。

核安會主委陳明真則表示，民調工作很專業，核安會沒有能力做民調，認為比較適合讓經濟部執行。

「天下」雜誌去年底曾公布一份民調指國人7成支持核電，另外認為台灣有缺電問題居民比例最高的縣市則為新竹縣市、桃園市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法