嚴宗大：主權基金不應由央行主導 重申央行兩主張

央行副總裁嚴宗大（圖中）表示，主權基金不應由央行主導，重申央行兩主張。 （記者劉信德攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕總統賴清德昨日表示將成立主權基金，引發各界討論，中央銀行副總裁嚴宗大今（21）日在立法院財委會表示，央行一向對主權基金抱持正面態度，但不應由央行主導，並重申央行兩大主張，主權基金應設立專法、由獨立機構管理，不宜直接無償撥用外匯存底。

賴清德於5月20日就職週年談話中宣示將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。

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主權基金議題在台灣討論多年，外界常點名央行龐大的外匯存底作為潛在來源，在野黨也曾提案修改中央銀行法，提撥10％外匯存底成立主權基金，並由央行主導主權基金操作。

嚴宗大今日在立法院財委會重申央行立場。他表示，外匯存底管理與主權基金性質不同，不應混為一談。對於主權基金管理機構的首批資金來源，央行先前已提出建議，可由財政部發債、財政部撥款或由財政部出資設立等三種方式籌措。

對於是否由央行擔任主權基金主管機構，嚴宗大表明不宜由央行主導；至於是否願意投資主權基金，則取決於政府對其管理設計，但強調不應「無償撥用」央行資源。

針對外匯存底投資績效，嚴宗大透露近年報酬率介於2.2%至3%，委外操作表現雖曾達3.53%，但年度間有波動，不宜單一比較，並認為主權基金的操作績效「應該要更好」。

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