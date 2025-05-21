不滿IPO責任額亂象 全金聯提出5大訴求7項建議

針對日前爆發之證券業IPO責任額制度之問題，全金聯提出五大訴求及七項改善建議。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對日前爆發之證券業IPO責任額制度之問題，全金聯提出五大訴求及七項改善建議，除了明確指出，「回單機制」是引發證券營業員強烈反彈的主因，並要求金管會立即啟動專案檢查，並建立吹哨者保護機制全。全金聯強調，將依工會章程於近期成立「全金聯證券專案小組」，持續監督此次問題亂象。

全國金融業工會聯合總會（全金聯）於昨（20）日下午召開「證券業IPO責任額制度改善因應會議」，包括永豐金證券、合庫證券、兆豐證券、第一金證券、元富證券、富邦證券等工會幹部出席，共同研商擬具相關訴求。

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全金聯今（21）日行文金管會要求近日安排當面座談，將向金管會說明工會主要訴求，以尋求適解決方案，以健全金融證券市場。

針對五大訴求，全金聯說明第一、「回單機制」是本次引發證券同仁強烈反彈的根本主因，投信與券商私下敲定回單倍數，券商公司在有利可圖、且不用揭露所有費用情況下，大量包銷額度，不管轄下營業員的整體銷售動能、銷售時機是否適當、是否損及投資人利益，加上主管機關也難以查出其中對價關係，導致券商群起效尤，嚴重扭曲金融市場正常供需機制。

第二、請金管會嚴懲少數券商於教育訓練時，明示暗示勸誘客戶以信貸、房貸抵押、保單質借等方式舉債投資理財商品。若違規情事是公司主管階層指使或默許，應依「投資信託事業導入責任地圖制度自律規範」，應究責高階主管負督導不週的連帶責任。

第三、建立投信發行IPO評審機制，並公開讓投資人在未來投資選擇發行公司的良莠參考，避免濫竽充數，劣幣驅逐良幣，以利金融市場良性競爭永續發展。

第四、建請金管會立即啟動專案檢查，不應由證券商業公會負起調查責任，有球員兼裁判之虞。金管會應確實負督導監理責任，對違法違規券商除從重裁罰外，更應要求限期改善，並修訂內部相關規範，嚴格執行，並建立吹哨者保護機制。

第五、請金管會與金融機構總經理進行業務聯繫會議時，重申從上而下，以身作則，落實銷售紀律、自律公約等法令規範。並請金管會儘速回應證券同仁的訴求，以健全金融證券市場，保障證券同仁權益。

此外．全金聯並提出七大改善建議，分別是回單機制應予明確揭露規範與透明化：投信在發行基金前，須把回單條件寫入發行計畫，在保護消費者權益之前提下，落實通路費用揭露（包含手續費、AUM管理費、贊助通路教育訓練費及其他報酬項目等），若金管會證期局認定違法，則不能私下交易。

金融商品有其特殊性及適合的投資人，所有金融機構（券商、投信及銀行）都不應該以「責任額、目標額」等名義強迫營業員非賣不可，限時限量；甚至有券商規定。

建議金管會審批投信公司發行商品時，應考量市場產品同質性、投信資產規模、長期績效；請金管會正視營業員因責任額銷售未達標，強迫營業員自己購買，甚至扣減薪資，明顯違反勞動基準法第22條「薪資應全額直接給付勞工」規定。

禁止不合理的包銷，以免回單機制損及消費者權益。因為現有之回單造成券商配量予營業員，營業員為達成目標，不得不自己購買，或銷售給不合適之消費者。更何況券商業務員登記為受託買賣，本不應就特定商品推薦。

對於業務員為維持和客戶的長期信任度，又無法抗拒公司的不合理要求，無奈選擇自行申購，造成身心壓力及財務虧損。

請金管會正視投信零手續費策略所產生惡性循環：券商主要為銷售平台，手續費收入為主要獲利來源，但投信之IPO行之已久的零手續費，造成檯面下的利益交換（投信與券商），導致公司把壓力轉嫁到第一線業務人員身上。建議手續費應該透明，回歸市場機制，任何的銷售都應該要有合理的利潤，才不會產生私下回饋的弊端。

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