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川普關稅太多變 ! 路透曝 : 美進口商找到紓解資金壓力的「秘方」

2025/05/21 15:25

由於川普的關稅戰，美國許多保稅倉庫目前已滿載運轉。（路透）由於川普的關稅戰，美國許多保稅倉庫目前已滿載運轉。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易戰按下90天的暫停鍵，中美航線貨櫃訂單飆升近300%。《路透》報導，從中國進口商品至美國的美企，現正加緊將倉庫轉型，主要原因是保稅倉可暫免川普總統關稅，直到這些商品可以準備銷售為止。

物流顧問Cindy Allen表示，川普在今年4月一度將中國商品關稅調高至145%，隨後又下調製30%，美國進口商為紓解資金壓力，湧入保稅倉的現象，是前所未見的現象。他直言，川普時而上調、時而下調的多變關稅政策，讓保稅倉庫的彈性，更加具有吸引力。

據報導，從中國進口的商品被課徵30%的關稅，但這些商品先存放至保稅倉，直到出貨時才需繳稅，這在川普貿易政策極度不穩的時期，美企可更有效地管理資金。

專家指出，目前美國有超過1700座保稅倉庫（bonded warehouse），這些倉庫可讓進口商品在未立即繳納關稅的情況下儲存，以目前中國進口貨品來說，關稅高達30%。

據業內人士指出，美企爭相向美國海關與邊境保護局（CBP）申請擴增保稅空間，導致美國許多保稅倉庫已爆滿，推升租金飆升。但許多美企仍持續申請保稅資格，積極的將進口的服飾、汽車零件等商品置入保稅倉，導致市場出現「前所未見」的保稅倉庫搶租潮。

根據WarehouseQuote數據顯示，2024年初，美國保稅倉的租金約為一般倉儲費用的2倍，但到了2025年初已飆漲至4倍。

位於猶他州的物流履行公司LVK Logistics執行長Maggie Barnett 向《路透》表示，為因應川普關稅，公司正著手將其一座倉庫轉為保稅設施，預估整個過程需要3-4個月。

S&P Global市場情報顧問公司供應鏈研究主管Chris Rogers表示，理論上美企可以在任何地方設立保稅倉庫，但這需要資金和時間。如果你是大型企業，且預期關稅會長期維持在高點，那就值得將現有空間轉為保稅倉。

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