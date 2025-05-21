日證券菁英成銀座陪酒！1個月就成「頭牌」 櫻花妹靠「1技巧」爆賺

從證券菁英到銀座頭牌，櫻花妹靠「1技巧」爆賺。（擷取自中國社交平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期，一則「券商美女銷冠下海陪酒，1個月成頭牌」的新聞在日本金融業引發廣泛討論，也引發了日本網友熱烈議論。據報導，日本最大券商野村的銷售冠軍Kiko考量職業發展，轉職到銀座陪酒後，沒多久就成為頭牌、薪水也翻了3倍，其成功關鍵是「把先前的證券銷售相關專業，運用在接待客人的管理方式」。

據報導，Kiko曾是野村證券的冠軍銷售員，優異的業績還讓她拿過CEO獎，但在考量公司升遷需要長時間累積資歷，最後決定換個環境進行自我提升，轉戰銀座的夜店陪酒。

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據了解，日本券商特別喜歡招聘「親和力強、形象甜美」的女銷售員，最大的優勢並不是專業知識，而是提供客戶「情緒價值」，深獲客戶歡迎。

Kiko指出，她成功的關鍵在於和客戶建立良好的關係，並思考自己可以為客人做些什麼，這樣的思維是她在證券業時養成的習慣。因此，她會每天閱讀《日經新聞》了解國內外政經脈動，然後將每週、每月、每季的重要財經新聞、熱點事件、行業分析發給客戶。

舉例來說，她會有意無意的把客戶的公司、或者客戶購買的股票夾雜在裡面做分析，如三菱重工氫能業務突破時，她會「適時的」將分析報告發給三菱的客戶，這樣的貼心操作，令她十分受到客戶們的歡迎。

此外，她與客人聊天時，會自然地提及市場變化，若是看到客人的公司有相關的新聞或人事異動，甚至是股價漲跌變化，她也會第一時間祝賀或關心。

另外，她也還會將所有客人的資訊和銷售數字，透過Excel表格管理，不只是固定指名她的客人，連隨機接觸的客人也會記錄下來。雖然很多人都會用筆記本紀錄這些資訊，但她認為，Excel的好處是可以即時查找並輕鬆完成統計，讓這些工作更有效率。

網友表示，Kiko能在短時間成為銀座頭牌，除了能提供情感價值，她的金融專業還能提供客戶認知溢價、甚至是投資機會，能成為「銀座最懂資本市場的公關」，並不令人意外。

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