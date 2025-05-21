趨勢科技COMPUTEX秀新品 AI資安方案出貨中東

趨勢科技參展COMPUTEX。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安大廠趨勢科技本週在COMPUTEX展出一套軟硬整合的AI資安方案，隨著越來越多企業自行打造大語言模型（LLM），對於AI資安、資料安全的需求也逐漸高漲，這套新品協助企業安全地部署AI，同時保護橫跨地端與混合雲端環境的資料。趨勢科技現場工作人員表示，這套實體機台方案已開始出貨到中東、歐盟地區，主要客戶為政府機關、金融業。

趨勢科技本週宣布和輝達（NVIDIA）、戴爾（DELL）合作，提供一套由代理式AI驅動的防護解決方案作為NVIDIA Enterprise AI Factory驗證設計的一環，解決對資安敏感的政府機關、醫療、金融等產業的需求。

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這次合作結合了趨勢科技Trend Vision One™ for Sovereign and Private Cloud （SPC）、NVIDIA NIM微服務、NVIDIA NeMo和NVIDIA Morpheus AI安全框架，為需要完整資料管轄權的企業建立一套預先驗證的解決方案。其中，Trend Vision One™能無縫套用同一套防護規則到地端、混合及雲端基礎架構。

趨勢科技指出，這套軟硬整合的產品除了可確保機敏資料保留在主權管轄範圍內，還能支援強大的AI功能，主要效益包括：100%的資料主權，並為非連網隔離環境提供了地端部署選項；預先整合的硬體、軟體、支援及部署服務；與NVIDIA AI軟體共同建置的威脅偵測情報，加速即時資安分析的運算效率。

此外，趨勢科技在COMPUTEX展示另一套仍在驗證中、還未上市的新品，主要概念是利用數位孿生（digital twin）模擬企業內部環境，再提供自動化的紅隊演練服務，讓企業不用自己培養紅隊、藍隊人員，就能找出資安漏洞。

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