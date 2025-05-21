才過1天就大轉彎！馬來西亞宣布撤回部署華為晶片聲明

馬來西亞19日才宣布將成為第一個在其人工智慧基礎設施項目中採用華為昇騰晶片的國家，不料僅過1天就大轉彎，撤回相關言論。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞19日才宣布將成為第一個在其人工智慧基礎設施項目中採用華為昇騰（Ascend）晶片的國家，不料僅過1天就大轉彎，撤回相關言論，引發討論。

綜合外媒報導，馬國數位通訊部副部長張念群19日宣布，將成為第一個在其人工智慧基礎設施項目中採用華為昇騰（Ascend）晶片的國家，以昇騰GPU驅動，並託管由中國新創企業DeepSeek部署的開源模型；稱數據將儲存在大馬、由大馬人管理、並由大馬人使用。

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不過由於美國商務部早些時候升級對華為昇騰AI晶片的出口管制措施，明確規定在全球任何地方使用華為的產品均會違反美國出口管制規定，涉事企業、機構或面臨制裁，意味著馬來西亞違反美國的出口管制。

僅過1天，張念群辦公室宣布撤回了她關於華為的說法，未提供進一步說明；華為也出面澄清尚未在馬來西亞銷售昇騰晶片，當地政府也未採購相關設備。

報導指出，馬來西亞這次不尋常地撤回聲明，可能是美國壓力所致。《彭博》分析，馬來西亞被視為川普政府推動新一輪AI外交戰略的關鍵試驗場，在中美半導體戰爭中，馬來西亞處於微妙的境地。

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