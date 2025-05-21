中國製龍門吊車進駐高雄港 引發資安疑慮

中國製龍門吊車進駐高雄港。（臺灣港務公司提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕洲鉅風電能源公司與臺灣港務公司簽署投資興建契約，於高雄港洲際一期A6-B土地興建水下基礎廠房，全台最大1500公噸軌道式龍門吊車設施20日運抵高雄港，卻傳出為中國廠商製作、組裝，引發資安疑慮。港務公司今（21）日轉述洲鉅公司說明，當時考量國內無製造此類超大型天車廠商，才從國外進口，且強調，該天車上無任何中國製晶片、通訊設備或資訊系統。

洲鉅風電為風電水下基礎供應商，配合政府離岸風電國產化政策，投資50億元於高雄港洲際一期A6-B用地上興建200公尺室內組裝廠房，另有戶外組裝區，搭配全台最大軌道式龍門吊車設施，可行走全長近1.2公里，大幅提高組裝效率，去年9月11日舉辦上梁典禮。

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龍門吊車為組裝水下設備，傳出由中國重型裝備廠商製造、組裝，並於福建港平潭港區完成整機裝船作業，20日從高雄港2港口進港。

外界質疑中國製設備有資安疑慮，港務公司洽詢洲鉅，因考量國內無製造此類超大型天車廠商，於是申請自國外進口，並經財政部關務署等相關主管機關同意核准放行。

港務公司轉述，該天車上無任何中國製晶片、通訊設備或資訊系統，操作系統主要採用德國及台灣廠牌，均屬封閉系統，也沒有對外部網路連結，並設有資安防護設備。

港務公司表示，針對有中國製裝卸設備業者，交通部航港局每年依據國際船舶和港口設施保安規定（ISPS）辦理ISPS查核，並會同外部資安專家對使用中國製裝卸設備業者進行資安查核，針對有資安風險的部分，也會對業者提出改善建議，並列為後續資安查核項目，以確保港口安全。

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