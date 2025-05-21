毛胚屋核發使照 建商要求承購戶還清貸款 現況交屋欲哭無淚

房屋內部呈現毛胚屋狀態，牆壁未粉刷、紅磚、樓梯未完成等狀況。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕很多人努力一輩子，可能就購買一棟房子，一圓成家的美夢！但如果買到有糾紛的建案，恐將賠上畢生積蓄，成家夢碎。澎湖西文里一處建案，竟出現空蕩蕩毛胚屋，連基礎磁磚、樓梯扶手、牆面粉刷等都未完成，就因澎湖縣政府核發使用執照，建商要求承購戶貸款繳清現況交屋，否則揚言拍賣土地，讓承購戶欲哭無淚。

根據了解，某建商在西文里地段農變建15戶住宅，因資金不足，積欠工程款，連換3間營造商，並延誤交屋時間，2020被欠工程款的營造廠打官司打到2025，判決確定建商必須給付800萬，新近建照即將到期，傳出澎湖縣政府核發使用執照，建商向承購戶要求依約貸款繳清餘款，不然要拍賣土地還款營造商。

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問題是新建屋僅外觀完工，內部卻是毛胚屋狀態，牆面沒粉刷、地面沒貼磚、樓梯沒扶手、浴廁沒馬桶、沒水龍頭、排水溝路面沒按圖施工等，竟然能取得使用執照。由於沒水沒電根本無法使用的建築物，承購戶拒絕交屋辦貸款繳尾款，建商竟然提出強制處分，要拍賣已登記在承購戶名下的土地。

承購戶無奈表示，毛胚屋內部什麼都沒有，與當初契約規格設施不符，若以現況交屋，估計要再花費2-300萬元，才能將內裝完成可以居住，向議長陳毓仁、議員陳海山、莊光大等人陳情，並在議會質詢縣長陳光復，但得到都是私人債權糾紛，公權力無法介入，只能自力救濟，尋求司法途徑還其公道。

西文段新建屋案，只完成外觀就取得使用執照。（記者劉禹慶攝）

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