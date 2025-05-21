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焦點股》漢磊：Wolfspeed恐破產 股價應聲漲停

2025/05/21 13:01

Wolfspeed恐破產，漢磊股價應聲漲停（資料照）Wolfspeed恐破產，漢磊股價應聲漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed傳出債台高築，恐將在未來數週內聲請破產保護，衝擊盤後股價慘跌達6成；碳化矽概念股漢磊（3707）獲市場預期可望有機會搶市，激勵股價由黑翻紅，並迅速達38.8元漲停價，上漲3.6元，截至12點18分，成交量超過3千張，漲停掛委買量逾1800張。

受到中國大舉搶進碳化矽等化合物半導體的影響，Wolfspeed營運雪上加霜。外媒報導，該公司因面臨到期債務壓力，不僅可能無法獲晶片法案補助，還正評估破產等重整方案，可能在數週內聲請破產保護。

截至3月31日，Wolfspeed現金約有13億美元，但債務共約高達65億美元，其中，一筆5.75億美元可轉換公司債將於2026年5月到期。

漢磊耕耘碳化矽已久，但受景氣與中國殺價搶市，營運已連續6季虧損，Wolfspeed恐將在未來數週內聲請破產保護，市場預期空出的供給恐有利台廠，消息面激勵漢磊股價漲停，但實際受益仍是未知數，有待時間印證。

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