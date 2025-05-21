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全聯挺小農抗關稅風暴 擴大導入小農米

2025/05/21 12:21

台美對等關稅談判，「米」和「鮮乳」首當其衝，全聯福利中心小農貨架今年新增「小農米」品項，業績目標3000萬元。（全聯提供）台美對等關稅談判，「米」和「鮮乳」首當其衝，全聯福利中心小農貨架今年新增「小農米」品項，業績目標3000萬元。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台美對等關稅談判，「米」和「鮮乳」首當其衝，全聯福利中心小農貨架今年新增「小農米」品項，業績目標3000萬元。

全聯表示，全聯在台灣擁有綿密通路，肩負產銷平衡的使命，連結農民與消費者，於2024年提出「小農經濟學」概念，支持青農返鄉，讓青農、小農作物在門市上架。

全聯自2015年起陸續導入門市的「小農直採」，全台（含離島）已有超過600家門市設立小農直採專區，今年可望達成700家規模。

至今合作小農共160位，已有超過20位小農，其商品可供應所有的小農直採門市。

盤點小農直採6大天王分別為蒜米、蒜球、櫛瓜、剝殼玉米筍、香蕉、有機高麗菜，總計業續逾2.6億元。

去年小農直採營收突破10億元大關，創下逾12億元佳續，今年將挑戰13億元目標；小農鮮乳也穩定成長，已導入33個品項，創下21.4億元的佳績。

今年年中慶再新增小農米品項，上架「本番大粒米」與「任性青農米」，持續擴大影響力。

「本番大粒米」由雲林土庫青農高宗懋種植，4年前高家兄弟倆與大倉米鋪、上昇糧食合作，栽種面積超過20公頃的「本番大粒米」。

導入科學、系統化管理，在田間栽培時透過AI分析介入管理肥料與微量元素使用量，種出的白米粒大顆飽滿，足足是越光米的1.2倍以上，且清洗後不需浸泡就能直接炊煮。

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