晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台綜院：關稅暫緩、AI需求強勁支撐 用電量連2個月強勁成長

2025/05/21 12:05

台綜院公佈報告，4月產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。（資料照）台綜院公佈報告，4月產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（21）日發佈2025年4月份台灣EPI電力景氣指數，受惠於美國川普政府於同月9日宣布暫緩90天實施高額對等關稅，帶動市場提前備貨需求，加以人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等新興應用持續加速擴展，半導體產業用電強勁上揚，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。

在外部衝擊暫緩與科技產業動能共振下，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.28％。台電高壓以上用電方面，4月份整體產業用電量較去年同期成長0.92％，其中製造業用電成長1.89％，服務業用電則衰退3.7％。

自今年1月川普政府重新上任以來，美國陸續對多國進口商品加徵關稅，試圖透過關稅談判重塑全球貿易秩序，振興美國製造業，然此舉已對全球供應鏈穩定構成重大衝擊。隨後美國政府於4月宣佈「對等關稅」政策暫緩90天實施，為市場爭取短暫喘息空間，同時催化出一波提前備貨與急單潮。

台灣身為全球半導體與電子產業供應鏈的關鍵樞紐，在AI相關應用需求持續強勁帶動下，半導體與電子產業的出口與用電表現皆創佳績，生產活動明顯加溫，有效挹注整體經濟表現。台綜院預測2025年4月份經濟成長率為4.1％。

綜觀來看，在AI新興科技應用商機持續擴增，加上美國暫緩實施高額對等關稅效應帶動下，提前拉貨效應顯著發酵，半導體業需求維持暢旺，推升用電量連續兩個月強勁成長，成為支撐經濟成長的關鍵動能。

然而，關稅暫緩僅為短期政策調整，製造業各產業普遍承壓，特別對出口導向的半導體與電子產業，構成不小壓力，後續仍須密切關注美國關稅政策走向與貿易談判進展，是否有助化解貿易衝突與稅負壓力，進而確保經濟成長動能的穩健延續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財