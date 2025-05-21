台綜院：關稅暫緩、AI需求強勁支撐 用電量連2個月強勁成長

台綜院公佈報告，4月產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（21）日發佈2025年4月份台灣EPI電力景氣指數，受惠於美國川普政府於同月9日宣布暫緩90天實施高額對等關稅，帶動市場提前備貨需求，加以人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端服務等新興應用持續加速擴展，半導體產業用電強勁上揚，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。

在外部衝擊暫緩與科技產業動能共振下，全國高壓以上產業用電量較去年同期成長0.28％。台電高壓以上用電方面，4月份整體產業用電量較去年同期成長0.92％，其中製造業用電成長1.89％，服務業用電則衰退3.7％。

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自今年1月川普政府重新上任以來，美國陸續對多國進口商品加徵關稅，試圖透過關稅談判重塑全球貿易秩序，振興美國製造業，然此舉已對全球供應鏈穩定構成重大衝擊。隨後美國政府於4月宣佈「對等關稅」政策暫緩90天實施，為市場爭取短暫喘息空間，同時催化出一波提前備貨與急單潮。

台灣身為全球半導體與電子產業供應鏈的關鍵樞紐，在AI相關應用需求持續強勁帶動下，半導體與電子產業的出口與用電表現皆創佳績，生產活動明顯加溫，有效挹注整體經濟表現。台綜院預測2025年4月份經濟成長率為4.1％。

綜觀來看，在AI新興科技應用商機持續擴增，加上美國暫緩實施高額對等關稅效應帶動下，提前拉貨效應顯著發酵，半導體業需求維持暢旺，推升用電量連續兩個月強勁成長，成為支撐經濟成長的關鍵動能。

然而，關稅暫緩僅為短期政策調整，製造業各產業普遍承壓，特別對出口導向的半導體與電子產業，構成不小壓力，後續仍須密切關注美國關稅政策走向與貿易談判進展，是否有助化解貿易衝突與稅負壓力，進而確保經濟成長動能的穩健延續。

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