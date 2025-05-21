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美元真要暴跌？外媒曝「此關鍵」指標創史上最悲觀

2025/05/21 12:28

交易員對美元未來1年看空悲觀情緒達到歷史新高。（路透）交易員對美元未來1年看空悲觀情緒達到歷史新高。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元真要暴跌了，根據外匯選擇權市場數據顯示，交易員對美元未來1年看空悲觀情緒達到歷史新高，衡量選擇權市場買入與賣出某種貨幣成本差異的1年期風險逆轉指標已跌至-27個基點，而市場參與者目前持有約165億美元（約新台幣4983億元）押注美元下跌的部位，幾乎創下9月以來的最高水平。

彭博報導，隨著川普反覆無常的關稅政策，和不斷擴大的財政赤字，引發市場擔憂，選擇權交易員對美元未來前景看空達到前所未有的水平。

根據外匯選擇權市場的數據顯示，交易員對美元未來1年看空情緒達到有紀錄以來的最高點。衡量選擇權市場買入與賣出某種貨幣成本差異的1年期風險逆轉指標已跌至-27個基點，這意味著看跌選擇權較買權明顯更受青睞。

報導指出，彭博美元即期指數2025年迄今下跌超過6%，創下該指數20年來最差的年度開局。數據顯示，市場參與者目前持有約165億美元押注美元下跌的部位，幾乎創下9月以來的最高水準。

截至週三亞盤時段，美元指數再度跌至100關卡，觸及99.56，從年內高點已跌近10%。

美元信心崩塌的核心導火線在於美國政策的不確定性。嘉信理財首席固定收益策略師Kathy Jones直言，結構性看跌美元觀點仍在，因為關稅情勢的緩和只是暫時的。

對投資人而言，這種前所未有的美元悲觀情緒，意味著美國資產可能面臨進一步資金外流壓力，同時也提示全球投資組合配置可能需要增加對歐元、日圓等替代貨幣的曝險。

不過，也有部分分析師提醒，如此極端的看空情緒，有時恰恰可能是美元即將反彈的訊號，市場過度悲觀可能為逆勢交易創造機會。

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