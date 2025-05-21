和泰iRent機車擴大插旗12縣市 同站租還據點增

和泰（2207）集團24小時共享汽機車服務iRent宣布擴大iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，將插旗至全台12個縣市。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團24小時共享汽機車服務iRent宣布擴大iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，將插旗至全台12個縣市。

目前iRent同站租還機車已有43個站點，已深入基隆、淡水、台南、花蓮及台東，本次進一步擴展至北北桃逾10個新站點。

請繼續往下閱讀...

更首次進駐彰化，新增宜蘭羅東與礁溪等交通樞紐熱區，使iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，進一步擴大。

和泰表示，iRent全年無休、24小時皆可取還車，不論使用者何時開啟旅程，都能即時自助租借。

自2019年推出共享機車服務以來，全面使用電動機車，累積服務里程達6000萬公里，減少碳排量超過400萬公斤。

為推動綠色交通，iRent持續洞察會員使用需求，打造全新「同站機車」營運模式，在大眾運輸站點周邊設置「同站機車」據點，提供24小時不間斷的租還服務。

讓民眾可從高鐵站、火車站、客運站出站後，即時使用iRent機車作為往返住家、工作地點與旅遊景點的靈活接駁工具。

亦深入社區、市場，為站點周邊的會員提供日常通勤、外出購物時，更具彈性的代步選擇，讓會員日常出行更便利。

未來，iRent將持續增加機車同站據點，為會員日常及深度旅遊時，各種情境的用車需求，提供更彈性的生活移動解決方案，讓iRent同站機車，成為會員旅遊、日常代步的新選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法