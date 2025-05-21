晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

和泰iRent機車擴大插旗12縣市 同站租還據點增

2025/05/21 11:12

和泰（2207）集團24小時共享汽機車服務iRent宣布擴大iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，將插旗至全台12個縣市。（和泰提供）和泰（2207）集團24小時共享汽機車服務iRent宣布擴大iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，將插旗至全台12個縣市。（和泰提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）集團24小時共享汽機車服務iRent宣布擴大iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，將插旗至全台12個縣市。

目前iRent同站租還機車已有43個站點，已深入基隆、淡水、台南、花蓮及台東，本次進一步擴展至北北桃逾10個新站點。

更首次進駐彰化，新增宜蘭羅東與礁溪等交通樞紐熱區，使iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，進一步擴大。

和泰表示，iRent全年無休、24小時皆可取還車，不論使用者何時開啟旅程，都能即時自助租借。

自2019年推出共享機車服務以來，全面使用電動機車，累積服務里程達6000萬公里，減少碳排量超過400萬公斤。

為推動綠色交通，iRent持續洞察會員使用需求，打造全新「同站機車」營運模式，在大眾運輸站點周邊設置「同站機車」據點，提供24小時不間斷的租還服務。

讓民眾可從高鐵站、火車站、客運站出站後，即時使用iRent機車作為往返住家、工作地點與旅遊景點的靈活接駁工具。

亦深入社區、市場，為站點周邊的會員提供日常通勤、外出購物時，更具彈性的代步選擇，讓會員日常出行更便利。

未來，iRent將持續增加機車同站據點，為會員日常及深度旅遊時，各種情境的用車需求，提供更彈性的生活移動解決方案，讓iRent同站機車，成為會員旅遊、日常代步的新選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財