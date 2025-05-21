晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

政府擬成立主權基金 財長：財源籌措責無旁貸

2025/05/21 10:55

政府將成立主權基金，財政部長莊翠雲表示，財政部對財源籌措責無旁貸。（資料照）政府將成立主權基金，財政部長莊翠雲表示，財政部對財源籌措責無旁貸。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕總統賴清德表示政府要成立主權基金，成為朝野立委關注焦點。財政部長莊翠雲今在立法院財政委員會答詢表示，成立主權基金須訂定專法，包括管理機制、專業人才、基金規模及決策機構等都要審慎研議，行政院將會邀集相關部會討論，財政部對財源籌措責無旁貸，至於未來由哪個單位主管，行政院會妥善規劃。

立院財委會今邀請財金部會進行專題報告，國民黨立委林德福質詢，主權基金應不應由財政部主導？財政部已有國安基金，有沒有能力管理主權基金？莊翠雲回應，成立主權基金須訂定專法，管理機構在專法裡訂定，專責機構行政院會再討論。

民進黨立委吳秉叡表示，過去前民眾黨立委吳欣盈一直在推動主權基金，但當時政府有一些考量，這幾年國內外環境有變化嗎？莊翠雲表示，國際環境有一些變化，包括美國關稅因素影響，川普也提到要成立主權基金等；對於成立主權基金，行政院將邀集相關部會討論，財政部對財源籌措責無旁貸，至於未來由哪個部會主管，行政院會妥善規劃。

國民黨立委羅明才質詢，如果主權基金要超過兆元，錢從哪裡來？來自歲計賸餘或政府舉債？莊翠雲表示，目前歲計賸餘沒有這麼高，若要發債的話，現行「公債法」沒有法源可以發債挹注主權基金，所以要訂定專法授權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財