政府擬成立主權基金 財長：財源籌措責無旁貸

政府將成立主權基金，財政部長莊翠雲表示，財政部對財源籌措責無旁貸。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕總統賴清德表示政府要成立主權基金，成為朝野立委關注焦點。財政部長莊翠雲今在立法院財政委員會答詢表示，成立主權基金須訂定專法，包括管理機制、專業人才、基金規模及決策機構等都要審慎研議，行政院將會邀集相關部會討論，財政部對財源籌措責無旁貸，至於未來由哪個單位主管，行政院會妥善規劃。

立院財委會今邀請財金部會進行專題報告，國民黨立委林德福質詢，主權基金應不應由財政部主導？財政部已有國安基金，有沒有能力管理主權基金？莊翠雲回應，成立主權基金須訂定專法，管理機構在專法裡訂定，專責機構行政院會再討論。

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民進黨立委吳秉叡表示，過去前民眾黨立委吳欣盈一直在推動主權基金，但當時政府有一些考量，這幾年國內外環境有變化嗎？莊翠雲表示，國際環境有一些變化，包括美國關稅因素影響，川普也提到要成立主權基金等；對於成立主權基金，行政院將邀集相關部會討論，財政部對財源籌措責無旁貸，至於未來由哪個部會主管，行政院會妥善規劃。

國民黨立委羅明才質詢，如果主權基金要超過兆元，錢從哪裡來？來自歲計賸餘或政府舉債？莊翠雲表示，目前歲計賸餘沒有這麼高，若要發債的話，現行「公債法」沒有法源可以發債挹注主權基金，所以要訂定專法授權。

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