焦點股》太極：碳化矽晶圓龍頭恐破產 轉投資盛新撥雲見日

碳化矽晶圓龍頭恐破產，太極轉投資盛新撥雲見日、股價直衝漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed被爆出準備聲請破產之故，太陽能電池廠太極（4934）因轉投資碳化矽（SiC）公司盛新，開盤10分鐘即直衝漲停11.85元，截至10:11分成交量超過1200張，漲停委買超過670張。

盛新目前已公開發行，預計今年申請登錄興櫃，目前太極持股47.7%、廣運（6125）持股8.8%及鴻海（2317）旗下鴻元國際持股10%，主要以化合物半導體材料為主，可生產元件級N型及SI型SiC基板，產品以8吋基板為主，主攻美國與日本市場，盛新目前仍在送樣給客戶驗證中，不過產品驗證已經進入第二階段。

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法人表示，市場傳出碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed準備聲請破產，由於最大競爭對手退出，碳化矽廠商士氣大振，準備競食Wolfspeed讓出來的大餅，也使得化合物半導體廠商包括漢磊（3707）等股價衝上漲停，不過，投資人宜注意盛新良率、產量是否能達經濟規模等，恐得等明年才見真章。

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