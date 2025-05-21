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碳化矽巨頭爆破產 陸行之這樣看

2025/05/21 11:10

碳化矽 （SiC）晶圓龍頭Wolfspeed因債務負荷，準備在未來幾週內聲請破產。（示意圖，法新社）碳化矽 （SiC）晶圓龍頭Wolfspeed因債務負荷，準備在未來幾週內聲請破產。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士說法報導，碳化矽 （SiC）晶圓龍頭Wolfspeed因債務負荷，準備在未來幾週內聲請破產。消息一出，Wolfspeed週二（20日）盤後聞訊崩跌近60%。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，稱又一個被中國過度競爭及特斯拉改技術（減少碳化矽用量） 打趴的技術前沿公司。

《華爾街日報》報導，Wolfspeed一直在努力應對工業和汽車市場需求低迷，以及關稅引發的不確定性。

報導指出，Wolfspeed在接到幾項由債權人提出的庭外債務整頓協議後，準備按照美國破產法第11章聲請破產保護，這將需要過半數債權人支持。

對於上述報導，Wolfspeed尚未回應媒體置評請求。

陸行之今（21日）在社交平台臉書發文稱，華爾街日報說Wolfspeed要聲請破產，盤後暴跌60%，又一個被中國過度競爭及特斯拉改技術（減少碳化矽用量） 打趴的技術前沿公司，並要讀者粉絲請看一下之前他的烏鴉嘴貼文

陸行之稱，有時候他真搞不懂，明明知道現金流快撐不下去了，最近幾個季度的資本開支還是高達營收的數倍，到底是想要買設備搏翻身，還是高管在倒閉前狠撈一票採購回扣?

陸行之還透露，在他追蹤的科技公司，也有家淨負債對股東權益比率高達174%的公司，要讀者粉絲猜猜是那家。

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