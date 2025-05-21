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焦點股》中美晶：外資大買 股價勁揚

2025/05/21 10:01

外資連3日買超逾5200張，中美晶開盤股價勁揚。（資料照）外資連3日買超逾5200張，中美晶開盤股價勁揚。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕矽晶圓廠中美晶（5483）日前宣布進軍印度市場，與當地第二大太陽能企業合資生產太陽能矽晶片，外資也連續3日買超合計逾5200張，中美晶今日股價持續走高，盤中最高站上120元，漲幅逾6%，截至9:40分為止，中美晶股價上漲5.5元、暫報118.5元、漲幅4.8%，成交量超過3800張。

中美晶日前宣布與印度Premier Energies合資成立新公司，在印度生產用於太陽能電池的高品質矽晶片，初期規劃2GW產能，主要供應印度當地使用以及在地緣政治下海外市場需求，後續將配合印度政府政策，擴大產能、掌握商機。

法人認為，再生能源產業以太陽能發展最為健全，且印度市場綠電商機龐大，與當地企業合資也有助於市場開拓，觀察近3個交易日外資連3買，不過投信連兩日賣超高達5845張，主力昨日則賣超1554張，賣超券商幾乎集中於華南永昌，未來走勢可觀察是否站穩月線（110元）。

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