川普禁用華為晶片 北京撂狠話將使殺手鐧

川普政府企圖阻止全世界使用華為的先進晶片，中國商務部週三發出嚴厲警告。（擷取自中國社群平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對美國川普政府企圖阻止全世界使用中國華為的先進晶片，中國商務部今日發出嚴厲警告，將針對任何協助或執行美國針對中國先進半導體的措施之個人或組織，依據《反外國制裁法》承擔相應法律責任。

專家指出，中國強勢回應，恐使得中美暫時休戰協議爭端再起。外界也擔憂，在2021年制定的《反外國制裁法》，可能會被用來對付在中國經營的外國企業。

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中國商務部週三在聲明中表示，對任何執行美國限制華為使用AI晶片的行為採取法律行動，稱此舉違反國際法，但並未詳細說明個人或實體將如何依據《反外國制裁法》受到懲處。

據報導，在此聲明發表前一天，中方也指責川普政府破壞日內瓦近期的貿易談判，原因是美方警告「在全球任何地方」使用華為晶片將違反美國出口管制。中國認為，美方濫用出口管制打壓中國，違反國際法和國際關係基本準則，並補充這損害了中國的發展利益及企業。

據報導，《反外國制裁法》是北京近年來為反制美國制裁和貿易管制所建立的工具之一。此外，北京還推出了《不可靠實體清單》以及《出口管制法》。

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