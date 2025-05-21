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盧比歐：和平協議若沒進展 美國將對俄實施新制裁

2025/05/21 11:30

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（路透）美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，如果與烏克蘭的和平協議沒有進展，美國將對俄羅斯實施新的制裁，並否認華府正在減少對基輔的軍事支持。

《金融時報》報導，盧比歐在參議院發表演說的前一天，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）進行了2個小時的對談，但未能在解決烏克蘭戰爭問題上取得突破。民主黨指責川普未能向普廷施壓，以結束戰爭，例如威脅普廷如果不同意停火，將實施進一步的制裁。

盧比歐週二（20日）在參議院外交關係委員會作證時，被問到是否支持共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）推動的一項針對俄羅斯實施嚴厲新制裁的法案。這項法案旨在使莫斯科更難為戰爭提供資金，包括針對從購買其石油、天然氣的國家進口商品徵收500％的關稅等條款。

盧比歐指出，若是俄羅斯對和平協議不感興趣，而且他們想繼續打仗，那麼事情很有可能會發展到這一地步。但盧比歐補充，川普認為，如果現在就開始威脅要制裁，俄羅斯人將停止談判，華府能夠與他們對話，並促使他們坐到談判桌前。

盧比歐也否認川普對普廷態度「軟弱」，並稱華府今天對俄羅斯的影響力，與上一屆政府時期相同。當普廷每天醒來，他仍面臨自俄烏衝突開始以來一直存在的一系列制裁。盧比歐提到，美國武器仍在流向俄羅斯，普廷沒有得到任何讓步也沒有解除任何制裁。

盧比歐堅持，戰爭只有透過談判解決才能結束，最重要的是美國要盡一切努力讓雙方坐到談判桌前。總統正在努力結束一場戰爭。

不過，盧比歐的發言並未安撫那些對川普與普廷通話感到失望的盟友，包括俄羅斯沒有承諾立即停火。相反，普廷呼籲雙方就和平協議的條款草擬一份「備忘錄」，批評人士稱，這只是拖延戰術，讓莫斯科再延後談判之際繼續攻打烏克蘭。

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