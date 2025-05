「債券是安全的」是天大謊言 羅伯特清崎：只有傻子才會相信

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki,圖右)稱「債券是安全的」是天大謊言,只有傻子才會相信。(法新社)

〔財經頻道/綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸,窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)昨(20日)批評了美國債券的安全性,認為理財規劃師宣稱「債券是安全的」說法是天大的謊言,只有傻瓜才會相信這種鬼話。

羅伯特清崎昨日在社交平台X發文指出,多年來,理財規劃師一直在對他們的「冤大頭」,也就是所謂的「客戶」撒謊說「美國債券是安全的」,只有傻瓜才會相信這種鬼話。

羅伯特清崎稱,只要存在「交易對手風險(Counterparty Risk,即交易對手不履約的風險)」,那麼一切都是不安全的,並舉一個對手風險例子,稱如果一個被定罪的戀童癖犯人,他的假釋官說「他已服完刑期」,你會讓他來幫你照顧小孩嗎?

羅伯特清崎表示,自1971年以來,美國聯準會和美國財政部一直在印製虛假的法定貨幣,也就是美國國債,來掩蓋犯罪企業,也就是所謂的「沼澤」,這正是川普和馬斯克透過DOGE正在揭露的。

羅伯特清崎稱,若你的理財規劃師讓你喝下了「美國國債是安全的」這杯Kool-Aid(迷魂湯),他會建議你開除理財規劃師,或者因為失職與愚蠢提告。

羅伯特清崎還引用摩根大通( JP Morgan)多年前所說:「黃金才是貨幣……其他都是衛生紙。(Gold is money…everything else is toilet pape)」,表示自己這些年來像壞掉的唱片機一樣,一再苦口婆心地呼籲大家去買實體的黃金、白銀和比特幣……而不是ETF,稱「ETF只是更貴的衛生紙」。

羅伯特清崎還稱,當穆迪下調了美國「衛生紙」的評級時,他感到非常欣慰,並稱各國央行正在拋售美國國債來買黃金,沒人再想買更多美國「衛生紙」了,認為美國真的陷入了嚴重的麻煩,要投資人小心。

