「債券是安全的」是天大謊言 羅伯特清崎：只有傻子才會相信

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）稱「債券是安全的」是天大謊言，只有傻子才會相信。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）昨（20日）批評了美國債券的安全性，認為理財規劃師宣稱「債券是安全的」說法是天大的謊言，只有傻瓜才會相信這種鬼話。

羅伯特清崎昨日在社交平台X發文指出，多年來，理財規劃師一直在對他們的「冤大頭」，也就是所謂的「客戶」撒謊說「美國債券是安全的」，只有傻瓜才會相信這種鬼話。

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羅伯特清崎稱，只要存在「交易對手風險（Counterparty Risk，即交易對手不履約的風險）」，那麼一切都是不安全的，並舉一個對手風險例子，稱如果一個被定罪的戀童癖犯人，他的假釋官說「他已服完刑期」，你會讓他來幫你照顧小孩嗎？

羅伯特清崎表示，自1971年以來，美國聯準會和美國財政部一直在印製虛假的法定貨幣，也就是美國國債，來掩蓋犯罪企業，也就是所謂的「沼澤」，這正是川普和馬斯克透過DOGE正在揭露的。

羅伯特清崎稱，若你的理財規劃師讓你喝下了「美國國債是安全的」這杯Kool-Aid（迷魂湯），他會建議你開除理財規劃師，或者因為失職與愚蠢提告。

羅伯特清崎還引用摩根大通（ JP Morgan）多年前所說：「黃金才是貨幣……其他都是衛生紙。（Gold is money…everything else is toilet pape）」，表示自己這些年來像壞掉的唱片機一樣，一再苦口婆心地呼籲大家去買實體的黃金、白銀和比特幣……而不是ETF，稱「ETF只是更貴的衛生紙」。

羅伯特清崎還稱，當穆迪下調了美國「衛生紙」的評級時，他感到非常欣慰，並稱各國央行正在拋售美國國債來買黃金，沒人再想買更多美國「衛生紙」了，認為美國真的陷入了嚴重的麻煩，要投資人小心。

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