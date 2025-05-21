台股收盤》台積電閃見999元 指數收漲277點站上21800點

台積電閃見999元，指數收漲277點站上21800點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國公債殖利率上升的壓力，美國主權債務狀況成為焦點，週二美股4大指數拉回，不過，台股週三在台積電回神開盤漲8元帶動，指數開盤漲77.55點，在台積電領軍電子股上攻，塑化、紡織、橡膠等傳產股助攻，指數開高走高，盤中在台積電買盤進場點火，股價一度來到999元，加上金融股也見買盤，指數漲勢擴大，一度漲353點，來到21879點，不過，尾盤在台積電急殺8元，指數跌收收斂，終場漲277.88點，收21803.91點，成交量2970億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲12元，收990元，成交額259.56億元，排名第1；世芯-KY漲115元，收2980元，成交額138.95億元，排名第2；萬海漲3元，收115元，成交額86.69億元，排名第3；台光電漲44元，收720元，成交額66.94億元，排名第4；緯創漲3.5元，收113元，成交額61.43億元，排名第5。

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金像電以漲停244元作收，成交額59.44億元，排名第6；聯發科漲25元，收1340元，成交額58.7億元，排名第7；中信金漲1.25元，收43元，成交額56.87億元，排名第8；南亞科跌1.6元，收43.65元，成交額52.63億元，排名第9；長榮跌1元，收256.5元，成交額51.8億元，排名第10。

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