晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股收盤》台積電閃見999元 指數收漲277點站上21800點

2025/05/21 13:45

台積電閃見999元，指數收漲277點站上21800點（資料照）台積電閃見999元，指數收漲277點站上21800點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國公債殖利率上升的壓力，美國主權債務狀況成為焦點，週二美股4大指數拉回，不過，台股週三在台積電回神開盤漲8元帶動，指數開盤漲77.55點，在台積電領軍電子股上攻，塑化、紡織、橡膠等傳產股助攻，指數開高走高，盤中在台積電買盤進場點火，股價一度來到999元，加上金融股也見買盤，指數漲勢擴大，一度漲353點，來到21879點，不過，尾盤在台積電急殺8元，指數跌收收斂，終場漲277.88點，收21803.91點，成交量2970億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲12元，收990元，成交額259.56億元，排名第1；世芯-KY漲115元，收2980元，成交額138.95億元，排名第2；萬海漲3元，收115元，成交額86.69億元，排名第3；台光電漲44元，收720元，成交額66.94億元，排名第4；緯創漲3.5元，收113元，成交額61.43億元，排名第5。

金像電以漲停244元作收，成交額59.44億元，排名第6；聯發科漲25元，收1340元，成交額58.7億元，排名第7；中信金漲1.25元，收43元，成交額56.87億元，排名第8；南亞科跌1.6元，收43.65元，成交額52.63億元，排名第9；長榮跌1元，收256.5元，成交額51.8億元，排名第10。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財