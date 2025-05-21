10年美債殖利率飆5％倒數？彭博曝華爾街驚人看空規模

根據CME未平倉合約數據顯示，交易員押注10年期美債殖利攀升至5%的選擇權交易，金額規模高達1100萬美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債又拉警報，隨著川普稅改法案引發美國債務和赤字擔憂升級，根據CME未平倉合約數據顯示，交易員正大規模押注10年期美債殖利率在未來幾週內，攀升至5%的選擇權交易，金額規模高達1100萬美元（約新台幣3.32億元），另根據摩根大通的客戶調查，美債看空部位攀升至2月10日以來的最高水準。

根據彭博報導，交易員正大規模押注長期美債殖利率，將因美國政府不斷膨脹的債務和赤字擔憂而飆升，而川普的減稅法案使這一局面變得更加危險。

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報導稱，包括高盛和摩根大通在內的華爾街策略師正在上調他們的殖利率預測，其中，押注10年期美債殖利率將達到5%的部位規模最大。

CME的未平倉合約數據顯示，市場出現了大規模押注10年期美債殖利率在未來幾週內，攀升至5%的選擇權交易，金額規模高達1100萬美元。

摩根大通策略師Jay Barry和Jason Hunter在1份報告中寫道，考慮到貿易和貨幣政策的不確定性，以及需求格局的結構性轉變，短期內風險偏向於熊市陡峭化。

根據報告，對沖長期美債曲線末端可能出現的更大損失的選擇金額目前已升至4月以來最高水平，當時市場正被川普激進貿易政策可能帶來的經濟影響所動搖。目前選擇權偏斜的走勢意味著，交易員正推高看跌選擇權的價格，以對沖殖利率飆升的風險。

另，摩根大通公佈週二美債客戶調查也強調了對更高債券殖利率的預期，報告顯示，美債看空部位攀升至2月10日以來的最高水準。然而，由於投資人部位比4月初更為中性，策略師預期「波動幅度將明顯小於上個月」。

最近幾週，針對殖利率上升進行對沖的選擇權流動趨勢已經形成，這反映在所謂的「選擇權偏斜」中，即顯示選擇權價格上升以反映債券市場的拋售。

交易員正支付越來越多的費用來對沖曲線長端的拋售，與週一美國30年期公債殖利率突破5%水準以及最近美國公債殖利率曲線陡峭化的走勢相符。長期債券合約中賣權的偏斜度現已達到約1個月來的最高水準。

截至5月13日的1週，CFTC數據顯示，資產管理公司清算了大量多頭部位，對沖基金則平倉了空頭部位。

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