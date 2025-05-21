川普力促製造業回流 美國人卻不願「進工廠」？ 外媒點「背後現實」

美國製造業面臨人才與產業生態的斷層。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國總統川普一直宣揚，想將更多的工廠工作帶回美國，但這無疑引發一個現實問題，真會有那麼多美國人願去工廠「擰螺絲」嗎 ? 美媒指出，這種艱苦的體力勞動，正是川普總統所設想可重振美國製造業霸主地位的工作類型。儘管這類工作被政客奉為崇高的職務，但事實上一般美國人是避之不及。

據報導，川普透過關稅大棒，想推動製造業回流美國，但事實上美國許多製造業的職缺卻找不到人力。根據美國勞工部數據，目前美國約近50萬個製造業職缺，其招聘困難的關鍵原因，是該工作任務繁重、薪資卻不見得有多高。

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《華爾街日報》指出，美國製造業通常會安排工人輪班工作，且工時嚴格，但平均薪資卻比私部門低出7.8%。作為對比，1980年時製造業薪資還高出3.8%。該行業工會代表人數的減少也加劇這一困境。

美國就業研究機構Upjohn研究所的經濟學家蘇珊豪斯曼表示，現今美國製造業雇主面臨一項關鍵阻力，就是「美國人對工廠工作的誤解」，認為製造業工作是又髒又危險，以及90年代至21世紀初，當時美國製造業大裁員讓美國人留下的心理陰影。

製造業研究非營利組織「製造業協會」主席卡洛琳李表示，美國勞動力短缺，使得製造業難以迅速擴大產能。根據美國國家製造商協會今年一項調查，近半數製造業表示，人力招募和留住員工是他們面臨的2個最大挑戰。

《華爾街日報》報導，一家國際上頗有名氣的美國鑄鐵件企業Quaker City Castings，從工人每日的工作流程就可窺見製造業工作一隅。每個工作日的清晨6點，一群體格健壯的工人便會穿著鋼頭靴，準時踏入Quaker City Castings，開始製作砂模、澆注熔融金屬，並打磨鐵鋼鑄件。

這些工作不僅勞累，還存在著辦公室文書工作所沒有的危險隱患，使得這些職缺長期難以填補。即使企業主成功招到工人，要持續留住他們也困難重重。

在Quaker City工作、現年25歲的普查達（Zachary Puchajda）表示，他在朋友介紹下才開始從事金屬鑄造行業，但很多人說他們不會在這樣的地方工作，「因為太辛苦」。

除了薪資和工時，在Quaker City工作，多數職位需要現場學習的技術能力，如按精確藍圖製作木模，需要工程技能，以及工人們需在近華氏3000度（約攝氏1649度）的熔融金屬爐旁作業，並還得時常搬運重型設備，並需要配戴安全帽、面罩和呼吸器防以保護自己免受火焰和灰塵的傷害。

Quaker City Castings總裁Dave Lordi表示，在新冠肺炎疫情後，他曾將平均薪資提高30%。但儘管如此，他每次僱用的20名員工，往往只有2到3人決定留下來工作，其他人則會在幾周或幾個月後就辭職。

Dave Lordi直言，要留住員工與招募同樣困難，新進員工常因更輕鬆或高薪的工作而離職，美國製造業復興的願景與現實之間，仍橫亙著難以逾越的勞動力鴻溝。

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